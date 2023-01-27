Amazon, çalışanlarını ChatGPT’ye dikkat etmeleri konusunda uyardı

Amazon, çalışanlarının ChatGPT kullanmasından endişeli
Business Insider’a dayanan habere göre, Amazon’un kıdemli bir avukatı çalışanlardan ChatGPT ile "herhangi bir Amazon gizli bilgisini (üzerinde çalıştığınız Amazon kodu dahil)" paylaşmamalarını talep etti. Şirket içi Slack mesajlarında ortaya çıkanlara göre, Amazon avukatı ayrıca girdilerin bir sonraki ChatGPT versiyonunda eğitim verisi olarak kullanılabileceğini ve bunu istemediklerini dile getiriyor. Amazon'da kıdemli bir kurumsal danışman olan avukat hatta ve hatta ChatGPT’nin bazı çıktılarının mevcut Amazon bilgileriyle eşleştiğini gördüğünü söylüyor. Amazon çalışanları ise üretkenliği artırdığı için ChatGPT’yi kullanmak istiyor.
Gizli şirket bilgilerinin ChatGPT ile nasıl paylaşıldığı ve yapay zeka aracının yaratıcısı OpenAI'ın bununla ne yaptığı sorusu ileride çetrefilli bir problem haline gelebilir. Ana rakibi Microsoft, bu hafta toplam 10 milyar dolar olduğu bildirilen yatırımla OpenAI ile olan birlikteliğini genişletti. Dolayısıyla bu durum Amazon için oldukça hassas ve herhangi bir gizli verinin rakip şirketlerin eline geçmesini istememek son derece doğal.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?