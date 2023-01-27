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    Amazon, çalışanlarını ChatGPT’ye dikkat etmeleri konusunda uyardı

    Amazon çalışanları, üretkenliği artırdığı için ChatGPT’yi kullanmak istese de firmanın avukatı, çalışanları gizli şirketin bilgilerini ChatGPT ile paylaşmamaları konusunda uyardı.
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    Amazon, çalışanlarını ChatGPT’ye karşı uyardı Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en popüler yapay zeka ürünü olan ChatGPT, Amazon dahil teknoloji endüstrisini terletmeye devam ediyor. Amazon’un şirket için yazışmalarına göre şirketin avukatı, çalışanları sohbet robotu ChatGPT’yi kullanmamaları konusunda uyardı.

    Amazon, çalışanlarının ChatGPT kullanmasından endişeli

    Business Insider’a dayanan habere göre, Amazon’un kıdemli bir avukatı çalışanlardan ChatGPT ile "herhangi bir Amazon gizli bilgisini (üzerinde çalıştığınız Amazon kodu dahil)" paylaşmamalarını talep etti. Şirket içi Slack mesajlarında ortaya çıkanlara göre, Amazon avukatı ayrıca girdilerin bir sonraki ChatGPT versiyonunda eğitim verisi olarak kullanılabileceğini ve bunu istemediklerini dile getiriyor. Amazon'da kıdemli bir kurumsal danışman olan avukat hatta ve hatta ChatGPT’nin bazı çıktılarının mevcut Amazon bilgileriyle eşleştiğini gördüğünü söylüyor. Amazon çalışanları ise üretkenliği artırdığı için ChatGPT’yi kullanmak istiyor.

    Gizli şirket bilgilerinin ChatGPT ile nasıl paylaşıldığı ve yapay zeka aracının yaratıcısı OpenAI'ın bununla ne yaptığı sorusu ileride çetrefilli bir problem haline gelebilir. Ana rakibi Microsoft, bu hafta toplam 10 milyar dolar olduğu bildirilen yatırımla OpenAI ile olan birlikteliğini genişletti. Dolayısıyla bu durum Amazon için oldukça hassas ve herhangi bir gizli verinin rakip şirketlerin eline geçmesini istememek son derece doğal.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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