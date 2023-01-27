Amazon, çalışanlarını ChatGPT’ye dikkat etmeleri konusunda uyardı

Tam Boyutta Gör Son dönemin en popüler yapay zeka ürünü olan ChatGPT, Amazon dahil teknoloji endüstrisini terletmeye devam ediyor. Amazon’un şirket için yazışmalarına göre şirketin avukatı, çalışanları sohbet robotu ChatGPT’yi kullanmamaları konusunda uyardı.

Amazon, çalışanlarının ChatGPT kullanmasından endişeli

Business Insider’a dayanan habere göre, Amazon’un kıdemli bir avukatı çalışanlardan ChatGPT ile "herhangi bir Amazon gizli bilgisini (üzerinde çalıştığınız Amazon kodu dahil)" paylaşmamalarını talep etti. Şirket içi Slack mesajlarında ortaya çıkanlara göre, Amazon avukatı ayrıca girdilerin bir sonraki ChatGPT versiyonunda eğitim verisi olarak kullanılabileceğini ve bunu istemediklerini dile getiriyor. Amazon'da kıdemli bir kurumsal danışman olan avukat hatta ve hatta ChatGPT’nin bazı çıktılarının mevcut Amazon bilgileriyle eşleştiğini gördüğünü söylüyor. Amazon çalışanları ise üretkenliği artırdığı için ChatGPT’yi kullanmak istiyor.

Beklenen oldu! Microsoft, OpenAI’a milyarlarca dolar yatırım yapt 3 gün önce eklendi

Gizli şirket bilgilerinin ChatGPT ile nasıl paylaşıldığı ve yapay zeka aracının yaratıcısı OpenAI'ın bununla ne yaptığı sorusu ileride çetrefilli bir problem haline gelebilir. Ana rakibi Microsoft, bu hafta toplam 10 milyar dolar olduğu bildirilen yatırımla OpenAI ile olan birlikteliğini genişletti. Dolayısıyla bu durum Amazon için oldukça hassas ve herhangi bir gizli verinin rakip şirketlerin eline geçmesini istememek son derece doğal.

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