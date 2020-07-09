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    Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı

    Amazon Türkiye'de yüzde 70'a varan Yaz Fırsatları başladı. İndirime giren ürünlerden dikkat çekenleri sizin için derledik.
    43 sn.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı
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    Amazon Türkiye'de Yaz Fırsatları adı verilen indirimler başladı. Elektronik, giyim, yapı ve ev ürünlerindeki indirimler göze çarpıyor. İndirimler 10 Temmuz sonuna kadar devam edecek.

    İndirime giren tüm ürünlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    Amazon Yaz İndirimleri sayfası

    Ayrıca Bkz. "iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye"

    İndirime giren bazı ürünler şunlar:

    Samsung LS27R350FHMXUF monitör: 1247 TL

    Mikado MD-X26M Bluetooth Speaker: 129,77 TL

    Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019: 1349 TL

    Baseus Halo Lightning 1.5A 2m. Kablo: 28,90 TL

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    Spigen Type-C USB kablo: 36 TL

    Baseus Bojure Dual-USB QC 3.0 18W Hızlı Şarj Aleti: 74,90 TL

    Jabra Elite 85H Bluetooth kulaklık: 1259 TL

    Xiaomi Mi Dual Driver kulaklık: 75 TL

    Hasbro doğum günü eğlencesi: 54,90 TL

    Remington Mb4125 Beard Boss Styler Sakal Kesme Makinesi: 115,90 TL

    Bosch Akülü Vidalama Makinesi IXO: 299,99 TL

    Bosch 21.6 V Şarjlı Dikey Süpürge: 1195 TL

    Arzum AR4060 Olimpia Prime Cyclone Filtreli Süpürge: 739 TL

    Omo Active Beyazlar Ve Renkliler İçin Toz Çamaşır Deterjanı 9 Kg: 47,50 TL

    Philips Hue Gu10 akıllı aydınlatma 2’li paket: 346,90 TL



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