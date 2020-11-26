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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları

    Amazon'da büyük Gülümseten Cuma indirimleri başlıyor. Prime üyeleri indirimlere 12 saat erkenden erişecek. Prime üyeleri için indirimler bugün saat 12.00'de başladı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,2b
    32
    13
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları
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    Amazon’da Gülümseten Cuma (Black Friday) indirimleri bugün saat 12.00’de Prime üyeleri için başladı. Diğer üyeler gece 00.00’dan itibaren indirimlere erişebilecek. Prime üyesi değilseniz https://www.amazon.com.tr/prime sayfasından ücretsiz olarak 30 günlük Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.

    Bu içeriğimizde indirimin dikkat çeken telefon ve telefon aksesuarı ürünlerini listeledik. Prime üyeleri saat 12.00’den itibaren, diğer üyeler bu gece 00.00’dan itibaren indirimli olarak satın alabilir.

    -Xiaomi Redmi Note 9 64 GB: 2489,81 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08888L1JF

    -Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB: 3054,99 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B087YRWKVF

    -Samsung Galaxy M21: 2279 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08DPM42R7

    -Oppo Realme 5i 64 GB: 1997 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B084GHWB32

    -Xiaomi Mi Note 10 128 GB: 5843,54 TL

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    www.amazon.com.tr/dp/B0828H7XWK

    -Samsung Galaxy M31 128 GB: 2696 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B0862T1MX1

    -Samsung Galaxy M11 32 GB: 1999 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B087MPFCV7

    -Xiaomi Mi Band 5: 235,54 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B089NS9JW2

    -novasmart - runR IV akıllı saat: 269,70 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07Z9WJT26

    -SanDisk 128GB iXpand go iOS için USB bellek: 361,67 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07VNGVKGFs

    -Redmi 20000 mAh Powerbank: 119,81 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B081K8D371



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    @yusuf akbaş, powerbank 2000 mah değil, 20.000 mAh olacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BLasTeaR
    Düzelttim teşekkürler
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    scofield3447 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan indirimler

    İnsanları resmen salak yerine koyuyorlar
    Yanıtla +3
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    the guardian14 (mur0 ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bazıları zaten hepsiburada fiyatı
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    baryssx 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar yarın da bu şekilde mi olur yoksa daha da indirirler mi sizce yarın?
    1 Yanıt Yanıtla
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    ahmet. (Ahmet Gözütok) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) baryssx
    Prime üyelerine erken erişim sunmuşlar. Yarın deal'lar herkes için indirimli olarak sunuluyor olacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    alperoztrkh 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pek bir şey yok

    Mi note 10 almayın aldırmayın
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    nistel11 (çağrı yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tırtazon
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    JrDarKCzech (Sezgin Gülen) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boş düzgün indirim yok
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    Ussuz (mehmet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tırtıngen
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