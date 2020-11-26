Amazon’da Black Friday indirimine giren telefon ve telefon aksesuarları

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Amazon’da Gülümseten Cuma (Black Friday) indirimleri bugün saat 12.00’de Prime üyeleri için başladı. Diğer üyeler gece 00.00’dan itibaren indirimlere erişebilecek. Prime üyesi değilseniz https://www.amazon.com.tr/prime sayfasından ücretsiz olarak 30 günlük Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Sonrasında aylık 7,90 TL olarak ücretlendirilecek.

Bu içeriğimizde indirimin dikkat çeken telefon ve telefon aksesuarı ürünlerini listeledik. Prime üyeleri saat 12.00’den itibaren, diğer üyeler bu gece 00.00’dan itibaren indirimli olarak satın alabilir.

-Xiaomi Redmi Note 9 64 GB: 2489,81 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08888L1JF

-Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB: 3054,99 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B087YRWKVF

-Samsung Galaxy M21: 2279 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B08DPM42R7

-Oppo Realme 5i 64 GB: 1997 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B084GHWB32

-Xiaomi Mi Note 10 128 GB: 5843,54 TL

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Amazon’da Black Friday indirimine giren dizüstü bilgisayarlar ve PC ekipmanları

www.amazon.com.tr/dp/B0828H7XWK

-Samsung Galaxy M31 128 GB: 2696 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B0862T1MX1

-Samsung Galaxy M11 32 GB: 1999 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B087MPFCV7

-Xiaomi Mi Band 5: 235,54 TL

www.amazon.com.tr/dp/B089NS9JW2

-novasmart - runR IV akıllı saat: 269,70 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07Z9WJT26

-SanDisk 128GB iXpand go iOS için USB bellek: 361,67 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07VNGVKGFs

-Redmi 20000 mAh Powerbank: 119,81 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B081K8D371

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