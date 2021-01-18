Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim

Amazon’da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50’ye varan indirim başladı. İndirimler 31 Ocak’a kadar devam edecek.
Kampanya sayfasına baktığımızda cep telefonu şarj kablosu, şarj adaptörü, powerbank, kılıf, ekran koruyucu, tripod ve kablosuz şarj cihazı ürünlerinde indirim olduğu görülüyor.
Kampanya sayfası:
Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında indirim
Ayrıca Bkz. "Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL"
İndirime giren ürünlerden öne çıkanlar:
Kılıf ve ekran koruyucularında indirim sayfası
Baseus Araç içi kablosuz şarj cihazı: 127,90 TLİlginizi Çekebilir Amazon'da elektronik ürünlerde yılın ilk fırsatları
Spigen F210 27W USB-C hızlı şarj cihazı 141,90 TL
Spigen F111 18W Hızlı Şarj Cihazı Qualcomm 3.0 + iP: 83,90 TL
Baseus Lightning kablo: 24,90 TL
General Mobile Micro USB kablo: 15,20 TL
Baseus Gentleman 10.000 mAh yüzde göstergeli powerbank: 64,90 TL
Baseus iPhone XR kılıf: 43,86 TL
Baseus Note 9 kılıf 21,90 TL
Spigen Mi 9T/9T Pro kılıf: 65 TL
Galaxy Note 10 LED ekranlı kılıf: 188,81 TL
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight
yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş
https://www.amazon.com.tr/dp/B01LX9XOR8/?coliid=IC082JTAJ4JE7&colid=2KJB836E9EB0Z&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
sözüm ona 130TL bilmemkaçtan indirmişler buraya, 38TL indirmişler yani.
BİNDİRİM yazacaklarına yanlışlıkla indirim yazdıysalar demek. -_-