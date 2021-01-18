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    Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim

    Amazon Türkiye'de cep telefonu USB kablosu, şarj aleti, kılıf, ekran koruyucu, kablosuz şarj cihazı vb. ürünlerde indirim başladı. İndirimin öne çıkanları haberimizde.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim
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    Amazon’da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50’ye varan indirim başladı. İndirimler 31 Ocak’a kadar devam edecek.

    Kampanya sayfasına baktığımızda cep telefonu şarj kablosu, şarj adaptörü, powerbank, kılıf, ekran koruyucu, tripod ve kablosuz şarj cihazı ürünlerinde indirim olduğu görülüyor.

    Kampanya sayfası:

    Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında indirim

    Ayrıca Bkz. "Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL"

    İndirime giren ürünlerden öne çıkanlar:

    Kılıf ve ekran koruyucularında indirim sayfası

    Baseus Araç içi kablosuz şarj cihazı: 127,90 TL

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    Spigen F210 27W USB-C hızlı şarj cihazı 141,90 TL

    Spigen F111 18W Hızlı Şarj Cihazı Qualcomm 3.0 + iP: 83,90 TL

    Baseus Lightning kablo: 24,90 TL

    General Mobile Micro USB kablo: 15,20 TL

    Baseus Gentleman 10.000 mAh yüzde göstergeli powerbank: 64,90 TL

    Baseus iPhone XR kılıf: 43,86 TL

    Baseus Note 9 kılıf 21,90 TL

    Spigen Mi 9T/9T Pro kılıf: 65 TL

    Galaxy Note 10 LED ekranlı kılıf: 188,81 TL

    İndirime giren tüm ürünler



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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    SelimBoyali (Selim Boyalı) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dün 35 TL olan ekran koruyucu bugün 55'in üzerine çarpı atılmış indirimle 35 TL olmuş.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    evet sahiden de çok güzel indirim. geçen hafta 70TL küsürlerde gezerken "şöyle 10-15TL indirim gelirse hemen alayım" diyerek alışveriş listesine eklediğim ürünün an itibariyle fiyatı 100TL dolaylarında.

    https://www.amazon.com.tr/dp/B01LX9XOR8/?coliid=IC082JTAJ4JE7&colid=2KJB836E9EB0Z&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it

    sözüm ona 130TL bilmemkaçtan indirmişler buraya, 38TL indirmişler yani.

    BİNDİRİM yazacaklarına yanlışlıkla indirim yazdıysalar demek. -_-
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    heamvivna (mehs mehs) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir haftadır fiyatlar zaten böyleydi. Amazon da diğerlerine benzemiş
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    jonesknow (Batuhan ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Spigen 27W hızlı şarj cihazı normalde 149 lira civarında veya kablosuz şarj cihazı da aynı şekilde. Gerçek indirim değiller.
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    ekksl6 (emre k.) 32 dk. ( Mesaj Silindi ) jonesknow
    takribi yılbaşından beri 125 tl idi o cihaz...
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