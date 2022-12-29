Amazon'da drone ile teslimat dönemi başladı

Tam Boyutta Gör 2013 yılında bu yana drone ile paket teslimatı konusunda çalışmalar yürüten Amazon, geçtiğimiz temmuz ayında Prime Air hizmetinin California'daki müşteriler için kullanıma sunulacağı duyurmuştu. Bu konuda ABD Federal Havacılık İdaresi’nden onay alan alışveriş devi, ABD’nin bazı eyaletlerinde faaliyete başladı.

Amazon'da dronlu teslimat dönemi başladı

Bildirilenlere göre Prime Air için maksimum taşıma kapasitesi 5 lb (2,2kg) ile sınırlı olacak. Amazon ise gönderilerin yüzde 85'inin bu ağırlığın altında olduğunu belirtiyor. Şu an için Lockeford Kaliforniya ve College Station Teksas'ta hizmete açılan Prime Air, siparişlerde tahmini bir teslimat süresi ve takip bilgisi sunarak, paketin güvenli bir şekilde kullanıcıların arka bahçesine ulaştırılmasını sağlayacak.

Prime Air hizmeti kapsamında Amazon, altı pervaneli altıgen bir MK27-2 otonom teslimat dronu kullanıyor. Elektrik hatları ve bacalar gibi engellere karşı özel algoritmalar ile donaıtılan bu hava aracı, teslimat sürecinde Amazon çalışanları tarafından canlı olarak izleniyor.

Amazon, yeni teslimat dronunu tanıttı 3 hf. önce eklendi

Yapılan açıklamada Amazon Air sözcüsü Natalie Banke, “Amacımız insansız hava araçlarımızı güvenli bir şekilde gökyüzüne ulaştırmak. Teslimatları zamanla daha fazla müşteriye kademeli olarak genişleteceğiz’’ sözlerini dile getirdi. Bununla birlikte yeni hizmetin gelecekte hangi bölgelerde kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.