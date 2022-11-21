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    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım)

    Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları devam ediyor. Bugünkü indirimlerde Samsung ve LG televizyonlardaki fiyatlar dikkat çekiyor.                                   
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    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri (21 Kasım) Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Gülümseten Kasım Fırsatları devam ediyor. Telefon, bilgisayar, gaming ürünleri, televizyon, mobil aksesuar, giyim ve ürünlerince cazip fiyatlar mevcut. Bugünün öne çıkan indirimlerini listeledik.

    Günün öne çıkan indirimleri

    Sadece bugüne özel flaş fırsatlar

    Bugün Saat 16.00'da başlayacak indirimler

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