Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine özel indirim günleri Prime Day'de bugüne özel olarak iPhone modellerinde "Flaş Fırsatlar" başladı. iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 Plus modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar sunuluyor.

Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fırsatları! 5 sa. önce eklendi

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek ancak iPhone modellerindeki indirimler "Flaş Fırsat" kategorisinde olduğu için bugün sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için acele etmelisiniz.

İndirimli iPhone modelleri

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Amazon'da iPhone modellerinde Flaş Fırsatlar başladı!