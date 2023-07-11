Amazon'da iPhone modellerinde Flaş Fırsatlar başladı!

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59'a kadar devam edecek ancak iPhone modellerindeki indirimler "Flaş Fırsat" kategorisinde olduğu için bugün sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için acele etmelisiniz.
İndirimli iPhone modelleri
- iPhone 11 64 GB: 19.999 TL
- iPhone 11 128 GB: 24.877 TL
- iPhone 12 64 GB: 28.999 TL
- iPhone 12 256 GB: 32.999 TL
- iPhone 13 mini 512 GB: 37.999 TL
- iPhone 13 512 GB: 39.499 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB: 52.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)