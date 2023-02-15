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    Amazon da kendi ChatGPT'sini geliştiriyor

    Amazon'un CEO'su Andy Jassy, ChatGPT'nin heyecan verici olduğunu ancak Amazon'un uzun süredir benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığını söyledi.                 
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    Amazon da kendi ChatGPT'sini geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Amazon CEO'su Andy Jassy bu hafta Financial Times'ın sorularını yanıtladı. Jassy, sinir ağlarına dayalı üretken algoritmalara karşı tutumundan bahsetti ve şirketinin uzun süredir bu yönde çalıştığını söyledi.

    Andy Jassy konuyla ilgili olarak: "Üretken algoritmalarla neler yapılabileceğini heyecan verici buluyorum. Bu, ChatGPT gibi modellerde zaten gördüğünüz şeyin bir parçası. Ancak bizimki gibi çoğu büyük teknoloji şirketi uzun süredir yapay zekaya dayalı çok büyük üretken modeller geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

    Microsoft açık şekilde önde

    Amazon, sesli asistan Alexa ve kod yazma asistanı CodeWhisperer gibi bazı ürünlerinde yapay zeka teknolojisini ve makine öğrenimini zaten kullanıyor. Ancak bazı yatırımcılar, şirketin metin, resim, video veya diğer içerikleri oluşturmak için tasarlanan üretici algoritmalarda geride kaldığına dair endişelerini dile getiriyorlar.

    Amazon'un ana yatırımcılarından biri olan Madrona Venture Group'un genel müdürü Matt McIlwain, "Microsoft açık bir şekilde lider durumda ve bu çok dikkat çekici." dedi ve ayrıca, Amazon'un akıllı ve üretken uygulamalar yaratma eğilimini hesaba katması gerektiğini de belirtti.

    Amazon da kendi ChatGPT'sini geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Alexa bazı konularda ChatGPT'den iyi

    Andy Jesse ile yapılan bir röportajda, Amazon'un üretken algoritmalar iş kolunu geliştirmek için daha küçük şirketlerle ortaklıklar kurmayı düşündüğü söylendi. Amazon için bu alandaki en olası ortak, ChatGPT'yi geliştiren ve Microsoft tarafından desteklenen Open AI'nin rakibi olan Stability AI olabilir. Bu durum, Stability AI'nın kendi yapay zeka modellerini eğitmek ve geliştirmek için Amazon'un bulut altyapısını tercih ettiğini kısa süre önce duyurmasıyla da destekleniyor.

    Amazon'un üretken algoritma projeleri arasında 2014 yılında piyasaya sürülen Alexa sesli asistanı da yer alıyor. Kısa bir süre önce Amazon'un Cihazlar ve Hizmetler Başkan Yardımcısı David Limp, şirketin Alexa'yı geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca ChatGPT'nin Alexa'ya rakip olmasına rağmen, Alexa'nın sahip olduğu kişilik, hafıza ve güncel olaylar bilgisinden yoksun olduğunu belirtti.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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