Amazon da kendi ChatGPT'sini geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Amazon CEO'su Andy Jassy bu hafta Financial Times'ın sorularını yanıtladı. Jassy, sinir ağlarına dayalı üretken algoritmalara karşı tutumundan bahsetti ve şirketinin uzun süredir bu yönde çalıştığını söyledi.

ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu 1 gün önce eklendi

Andy Jassy konuyla ilgili olarak: "Üretken algoritmalarla neler yapılabileceğini heyecan verici buluyorum. Bu, ChatGPT gibi modellerde zaten gördüğünüz şeyin bir parçası. Ancak bizimki gibi çoğu büyük teknoloji şirketi uzun süredir yapay zekaya dayalı çok büyük üretken modeller geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Microsoft açık şekilde önde

Amazon, sesli asistan Alexa ve kod yazma asistanı CodeWhisperer gibi bazı ürünlerinde yapay zeka teknolojisini ve makine öğrenimini zaten kullanıyor. Ancak bazı yatırımcılar, şirketin metin, resim, video veya diğer içerikleri oluşturmak için tasarlanan üretici algoritmalarda geride kaldığına dair endişelerini dile getiriyorlar.

Amazon'un ana yatırımcılarından biri olan Madrona Venture Group'un genel müdürü Matt McIlwain, "Microsoft açık bir şekilde lider durumda ve bu çok dikkat çekici." dedi ve ayrıca, Amazon'un akıllı ve üretken uygulamalar yaratma eğilimini hesaba katması gerektiğini de belirtti.

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Alexa bazı konularda ChatGPT'den iyi

Andy Jesse ile yapılan bir röportajda, Amazon'un üretken algoritmalar iş kolunu geliştirmek için daha küçük şirketlerle ortaklıklar kurmayı düşündüğü söylendi. Amazon için bu alandaki en olası ortak, ChatGPT'yi geliştiren ve Microsoft tarafından desteklenen Open AI'nin rakibi olan Stability AI olabilir. Bu durum, Stability AI'nın kendi yapay zeka modellerini eğitmek ve geliştirmek için Amazon'un bulut altyapısını tercih ettiğini kısa süre önce duyurmasıyla da destekleniyor.

Amazon'un üretken algoritma projeleri arasında 2014 yılında piyasaya sürülen Alexa sesli asistanı da yer alıyor. Kısa bir süre önce Amazon'un Cihazlar ve Hizmetler Başkan Yardımcısı David Limp, şirketin Alexa'yı geliştirmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ayrıca ChatGPT'nin Alexa'ya rakip olmasına rağmen, Alexa'nın sahip olduğu kişilik, hafıza ve güncel olaylar bilgisinden yoksun olduğunu belirtti.

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