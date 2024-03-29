Amazon'da Prime Akşam Fırsatları başladı: İşte indirime giren ürünler

- Prime Akşam Fırsatları kapsamında indirime giren ürünler
- İş Bankası müşterilerine 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye
- Yorumlar
Prime Akşam Fırsatları kapsamında indirime giren ürünler
- Baseus Bowie H1 ANC Bluetooth 5.2 Kulaküstü Kulaklık: 1.649 TL
- JBL Tune 560BT Wireless Kulaklık Siyah: 1349 TL
- Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu: 6399 TL
- Black Deer Siyah Gaming Mousepad (70x30): 112 TL
- Cudy AC1200 akıllı WiFi yönlendirici: 649 TL
- eufy security S330 Eufycam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi: 12.999 TL
- Yale 05/101200/MB - Linus Akıllı Kilit: 7.699 TL
- Cuisinart ICE40BCE İkili Dondurma Makinesi: 6.199 TL
- PUMA Anzarun Lite Unisex Yetişkin Spor Ayakkabısı: 1.199 TL
- Skechers Sport Women's D'Lites Kadın Spor Ayakkabı: 3.055 TL
- Dakikalar İçinde Tarih Kitaplığı Seti - 5 Kitap Takım: 199 TL
- Zwilling Staub Döküm Tencere 20 cm: 2.899 TL
- Zwilling Spirit Seramik Yapışmaz Tava: 4.420 TL
- Sebamed Sebamed Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı: 186 TL
- Inglesina Sketch İkiz Bebek Arabası: 23.192 TL
- Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Ekstra 50 Adet Anne Kız Paketi: 164 TL
- Fairy Temizlik Paketi: 490 TL
- Can Yayınlarında 4 al 3 öde
- Pegasus Yayınlarında 3 al 2 öde
- Lipton 400 TL'ye 100 TL indirim
- L'Oreal Paris,Garnier Ürünlerinde 250 TL'ye 60 TL indirim
- Nivea 300 TL'ye 75 TL indirim
İş Bankası müşterilerine 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecekt.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...