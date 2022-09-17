Amazon'da sadece bugüne özel indirimler: 17 Eylül

- Sadece bugüne özel flaş indirimler - 17 Eylül
- Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
- Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Amazon’un Okul ve Şehre Dönüş Fırsatları kampanyasında son günlere girdik. 19 Eylül’e kadar devam edecek kampanya boyunca cep telefonu, elektronik, giyim, okul ürünleri, yapı market, gıda, mutfak ve kitap kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün flaş fırsatlar yenileniyor. Bu içeriğimizde bugünün flaş fırsatlarını listeledik.
Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'ndan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Ücretsiz aynı gün teslimat, ücretsiz ertesi gün teslimat ve Prime Video, Prime Gaming hizmetlerinden yararlanmak isterseniz ayda 7,90 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime'ı denemediyseniz 30 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Tüm indirimler: Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları
Sadece bugüne özel flaş indirimler - 17 Eylül
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Elektronik kategorisinde öne çıkan başlıklar
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Giyim kategorisinde öne çıkan başlıklar
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