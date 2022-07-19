Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 19 Temmuz

- 200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
- İndirim garantisi
- Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (19 Temmuz)
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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Elektronikten giyime, evcil hayvan ürünlerinden oyuncağa, televizyonlardan kitaplara pek çok kategoride önemli indirimler dikkat çekiyor.
Kampanya boyunca bazı indirimler 25 Temmuz’a kadar devam edecek, bazı indirimler ise günlük olarak değişecek. Amazon’da sadece bugüne özel indirime giren ürünleri listeledik.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
İndirim garantisi
Amazon'un indirim garantisi sayesinde, alışveriş yapmadan önce "Acaba daha büyük indirim olur mu?" şüphesi ortadan kalkıyor. Prime Alışveriş Festivali döneminde satın aldığınız ürünlerde, sizden sonra daha büyük indirim olursa Amazon aradaki farkı iade edecek.
Bu kampanyadan yararlanmak için satıcının Amazon.com.tr olması ve ürün detay sayfasında Prime Alışveriş Festivali bannerının bulunması gerekiyor. İade almak için herhangi bir başvuru yapmanıza veya form doldurmanıza gerek yok. Hesabınıza aradaki fark kadar Amazon bakiyesi eklenecek.
Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (19 Temmuz)
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş