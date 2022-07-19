Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 19 Temmuz

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Amazon’da Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Elektronikten giyime, evcil hayvan ürünlerinden oyuncağa, televizyonlardan kitaplara pek çok kategoride önemli indirimler dikkat çekiyor.

Kampanya boyunca bazı indirimler 25 Temmuz’a kadar devam edecek, bazı indirimler ise günlük olarak değişecek. Amazon’da sadece bugüne özel indirime giren ürünleri listeledik.

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki

Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

İndirim garantisi

Amazon'un indirim garantisi sayesinde, alışveriş yapmadan önce "Acaba daha büyük indirim olur mu?" şüphesi ortadan kalkıyor. Prime Alışveriş Festivali döneminde satın aldığınız ürünlerde, sizden sonra daha büyük indirim olursa Amazon aradaki farkı iade edecek.

Bu kampanyadan yararlanmak için satıcının Amazon.com.tr olması ve ürün detay sayfasında Prime Alışveriş Festivali bannerının bulunması gerekiyor. İade almak için herhangi bir başvuru yapmanıza veya form doldurmanıza gerek yok. Hesabınıza aradaki fark kadar Amazon bakiyesi eklenecek.

Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (19 Temmuz)

Fitbit Luxe Akıllı Bileklik

Philips HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Ledlenser K4R Şarjlı El Feneri Anahtarlık

Einhell LED Aydınlatma

Nespresso C45 Essenza Plus Beyaz

Dewalt Dw088K/Xj Lazer Distomat

Stanley Klasik Trigger Action Termos Bardak

Jack & Jones JorCamino Sweatshirt

Levi's Logo T-shirt

Slazenger SALVATOR Erkek T-Shirt

Slazenger ABENNER I Erkek Sneaker

Puma 90s Runner Nu Wave Ayakkabı

Puma Flyer Runner Koşu Ayakkabısı

adidas HOTAKI Unisex Yetişkin Ayakkabı

adidas OWNTHEGAME 2.0 Erkek Ayakkabı

adidas ALPHATORSION 2.0 Unisex Yetişkin Koşu Ayakkabısı

adidas M 3S Back Tee Erkek T-shirt

UA Big Logo Kısa Kollu T-shirt

Levi's Fermuarlı Sweatshirt

DeFacto Biker Ceket

Jack & Jones 3'lü Boxer Set Bamboo

Esem Loop terlik çeşitleri

Nita Baby Shark Sesli Mini Peluşlar

Bosch X/Line 33 Parça Aksesuar Seti

Paşabahçe Allegra Shot Bardağı

Chicco Ohlalà 3 Bebek Arabasi

Nerf Super Soaker Rainstorm Su Tabancası

Fairy Hepsi Bir Arada 280 Yıkama

Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali

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Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 19 Temmuz