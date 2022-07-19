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    Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 19 Temmuz

    Amazon'da sadece bugün geçerli flaş indirimleri sizin için listeledik. Bugün 23.59'a kadar flaş indirimlerden faydalanabilirsiniz.                                 
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    Amazon'da sadece bugüne özel Prime fırsatları 19 Temmuz
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    Amazon’da Prime Alışveriş Festivali, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Elektronikten giyime, evcil hayvan ürünlerinden oyuncağa, televizyonlardan kitaplara pek çok kategoride önemli indirimler dikkat çekiyor.

    Kampanya boyunca bazı indirimler 25 Temmuz’a kadar devam edecek, bazı indirimler ise günlük olarak değişecek. Amazon’da sadece bugüne özel indirime giren ürünleri listeledik.

    İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

    200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki 

    Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    İndirim garantisi

    Amazon'un indirim garantisi sayesinde, alışveriş yapmadan önce "Acaba daha büyük indirim olur mu?" şüphesi ortadan kalkıyor. Prime Alışveriş Festivali döneminde satın aldığınız ürünlerde, sizden sonra daha büyük indirim olursa Amazon aradaki farkı iade edecek.

    Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 19 Temmuz

    Bu kampanyadan yararlanmak için satıcının Amazon.com.tr olması ve ürün detay sayfasında Prime Alışveriş Festivali bannerının bulunması gerekiyor. İade almak için herhangi bir başvuru yapmanıza veya form doldurmanıza gerek yok. Hesabınıza aradaki fark kadar Amazon bakiyesi eklenecek. 

    Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (19 Temmuz)

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    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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