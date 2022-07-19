Amazon'da televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler başladı!

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Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali kampanyası başladı. 25 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya dönemi boyunca çok sayıda televizyonda önemli indirimler mevcut. Amazon’un markalarla yaptığı iş birliği sayesinde, çoğu modelde kaçırılmayacak fırsatlar görüyoruz. Sizler için fiyatları tek tek kontrol ettik ve diğer sitelere kıyasla en ucuza satılan televizyonları listeledik.

Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

Amazon Prime indirimleri başladı: İşte indirime giren telefonlar 21 sa. önce eklendi

Amazon’da indirimli televizyonlar

TCL 50C725 50 inç QLED Android TV: 7.299 TL

TCL 65C725 65 inç QLED Android TV: 12.599 TL

Philips 32PFS6805/62 FHD LED TV: 3.029 TL

Philips 43PUS7506 Smart TV: 5.889 TL

Philips 43PUS7906/62 4K Android TV: 6.589 TL

Philips 65PUS7906 4K Android TV: 12.579 TL

Philips The One Performans Serisi 58PUS8506/62 58 inç: 11.999 TL

Samsung AU7000 43 inç Smart TV: 6.199 TL

Samsung 55AU7200 55 inç Smart TV: 9.999 TL

Samsung QN90A 50 inç Neo QLED: 14.299 TL

Samsung AU7200 65 inç Smart TV: 13.099 TL

Samsung AU7100 75 inç Smart TV: 17.299 TL

LG NanoCell 50NANO756PA: 9.492 TL

LG UP75 55UP75006LF 55 inç: 9.499 TL

LG NanoCell 75NANO756PA 4K Ultra HD 75 inç: 18.833 TL

Axen AX55UAL402-TNR 55 inç Android TV: 4.999 TL

Grundig 32 inç GEH 5900 B Uydu Alıcılı FHD TV: 2.849 TL

Grundig 43 GFF 6930 A Android LED TV: 4.899 TL

Tüm indirimlere ulaşmak için: Prime Alışveriş Festivali

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