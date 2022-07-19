Amazon'da televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler başladı!

Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali kampanyası başladı. 25 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya dönemi boyunca çok sayıda televizyonda önemli indirimler mevcut. Amazon’un markalarla yaptığı iş birliği sayesinde, çoğu modelde kaçırılmayacak fırsatlar görüyoruz. Sizler için fiyatları tek tek kontrol ettik ve diğer sitelere kıyasla en ucuza satılan televizyonları listeledik.
Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon’da indirimli televizyonlar
TCL 50C725 50 inç QLED Android TV: 7.299 TL
TCL 65C725 65 inç QLED Android TV: 12.599 TL
Philips 32PFS6805/62 FHD LED TV: 3.029 TL
Philips 43PUS7506 Smart TV: 5.889 TL
Philips 43PUS7906/62 4K Android TV: 6.589 TL
Philips 65PUS7906 4K Android TV: 12.579 TL
Philips The One Performans Serisi 58PUS8506/62 58 inç: 11.999 TL
Samsung AU7000 43 inç Smart TV: 6.199 TL
Samsung 55AU7200 55 inç Smart TV: 9.999 TL
Samsung QN90A 50 inç Neo QLED: 14.299 TL
Samsung AU7200 65 inç Smart TV: 13.099 TL
Samsung AU7100 75 inç Smart TV: 17.299 TL
LG NanoCell 50NANO756PA: 9.492 TL
LG UP75 55UP75006LF 55 inç: 9.499 TL
LG NanoCell 75NANO756PA 4K Ultra HD 75 inç: 18.833 TL
Axen AX55UAL402-TNR 55 inç Android TV: 4.999 TL
Grundig 32 inç GEH 5900 B Uydu Alıcılı FHD TV: 2.849 TL
Grundig 43 GFF 6930 A Android LED TV: 4.899 TL
Tüm indirimlere ulaşmak için: Prime Alışveriş Festivali
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş