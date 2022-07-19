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    Amazon'da televizyonlarda kaçırılmayacak indirimler başladı!

    Prime Alışveriş Festivali kampanyası ile çok sayıda TV modeli indirime girdi. Kaçırmamanız gereken TV fırsatlarını sizin için listeledik.                             
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    Amazon'da televizyonlarda kaçırılmayacak fırsatlar başladı!
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    Amazon’da Prime üyelerine özel Prime Alışveriş Festivali kampanyası başladı. 25 Temmuz’a kadar devam edecek kampanya dönemi boyunca çok sayıda televizyonda önemli indirimler mevcut. Amazon’un markalarla yaptığı iş birliği sayesinde, çoğu modelde kaçırılmayacak fırsatlar görüyoruz. Sizler için fiyatları tek tek kontrol ettik ve diğer sitelere kıyasla en ucuza satılan televizyonları listeledik.

    Tüm indirimler: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon’da indirimli televizyonlar

    TCL 50C725 50 inç QLED Android TV: 7.299 TL

    TCL 65C725 65 inç QLED Android TV: 12.599 TL

    Philips 32PFS6805/62 FHD LED TV: 3.029 TL

    Philips 43PUS7506 Smart TV: 5.889 TL

    Philips 43PUS7906/62 4K Android TV: 6.589 TL

    Philips 65PUS7906 4K Android TV: 12.579 TL

    Philips The One Performans Serisi 58PUS8506/62 58 inç: 11.999 TL

    Samsung AU7000 43 inç Smart TV: 6.199 TL

    Samsung 55AU7200 55 inç Smart TV: 9.999 TL

    Samsung QN90A 50 inç Neo QLED: 14.299 TL

    Samsung AU7200 65 inç Smart TV: 13.099 TL

    Samsung AU7100 75 inç Smart TV: 17.299 TL

    LG NanoCell 50NANO756PA: 9.492 TL

    LG UP75 55UP75006LF 55 inç: 9.499 TL 

    LG NanoCell 75NANO756PA 4K Ultra HD 75 inç: 18.833 TL

    Axen AX55UAL402-TNR 55 inç Android TV: 4.999 TL

    Grundig 32 inç GEH 5900 B Uydu Alıcılı FHD TV: 2.849 TL

    Grundig 43 GFF 6930 A Android LED TV: 4.899 TL

    Tüm indirimlere ulaşmak için: Prime Alışveriş Festivali

    Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 4 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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