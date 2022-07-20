Amazon'da sadece bugüne özel Prime indirimleri - 20 Temmuz

Amazon Prime Alışveriş Festivali devam ediyor. Elektronik, giyim, ev, yaşam, süpermarket kategorileri başta olmak üzere pek çok kategoride indirimler mevcut. İndirimler 25 Temmuz’da sona erecek.
Prime Alışveriş Festivali boyunca flaş indirimler günlük yenileniyor. Bu içeriğimizde sadece bugüne özel indirimleri listeledik.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 7,90 TL'ye Prime üyesi olarak özel indirimler, aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat, Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
200 TL alışverişe 50 TL hediye çeki
Prime Alışveriş Festivali'ne özel olarak 200 TL ve üzeri ilk alışverişlerinizde 50 TL indirim uygulanacak. Bu kampanya hakkında detaylı bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Tüm indirimli ürünler: Prime Alışveriş Festivali
Amazon'da sadece bugüne özel indirimler (20 Temmuz)
Elektronik ürünlerde sadece bugüne özel indirimler
- Baseus 3'ü 1 Arada şarj Kablosu
- Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti 7'si 1 Arada
- Bosch Professional Gsr 120-Li Akülü Vidalama Makinesi
- Logitech M170 Kablosuz Mouse
- Baseus Lightning'den Micro USB'ye şarj Kablosu
- Cainda HD 2MP USB Mikroskop
- Karaca Funday Waffle ve Kunefe Makinesi Rosegold
- SanDisk Cruzer Blade 16GB USB 2.0 Flash Bellek
- SanDisk Cruzer Blade 32GB USB 2.0 Flash Bellek
- XLR Ses Kablosu 3-Pin XLR Dişi Ettector Ekolayzır Kablosu
- Philips UV-C Masa Lambası
- Philips 31092 TrunkLinea 7W 3000K Sarı Işık Led Bant Armatür
- Alfais Al-4556 Displayport to HDMI Dönüştürücü Adaptör
- Neewer 530 RGB LED ışık
- Smatree 25,4 cm LED Selfie Halka Işık
- Nice Airwise Oda Hava Temizleyicisi
- Aerocool ADMIRALBK Admiral Siyah Oyuncu Koltuğu
- Smatree Gooseneck tablet ve cep telefonu standı
- Philips Hue Akıllı LED şerit, 2 metre, V4 Bluetooth özellikli
- DJI Osmo Mobile 4/OM 4/Osmo Mobile 3 için taşıma çantası
Moda kategorisinde sadece bugüne özel indirimler
- Levi's Erkek T-shirt, 2'li Paket
- Puma Leadcat 2.0 Terlik
- Puma Koşu şapkası
- UA Erkek Charged Pursuit 2 BL Ayakkabı
- adidas ADILETTE CLOG Unisex Yetişkin Terlik
- DeFacto Bagcık Detaylı şort
- Under Armour Raid Erkek şort
- Slazenger BALDOVIN Erkek T-Shirt
- Slazenger AGOT Erkek Sneaker
- Jack & Jones 2'li Pantalon Set
- Slazenger AKHILA I Erkek Sneaker
- Jack & Jones 3'lü T-Shirt Seti
- adidas ACTIVERIDE 2.0 J Unisex çocuk Ayakkabı
- UA Kadın Charged Pursuit 3 VM Ayakkabı
- DeFacto 3'lü Boxer
- Koton Yüksek Bel Kot şort
- adidas LIGHT ANK 3PP Unisex Yetişkin Bilek Boy çorap - 3 çift
- DeFacto Kadın Slim Fit Atlet
- SERASAR Deri Kolye [Anchor] - Mücevher Kutulu
- Leatherman Multitool Micra-Steel
- UA Erkek Wordmark Kısa Kollu T-Shirt
- Koton Erkek çocuk Baskılı şort
- adidas GRAND COURT BASE 2. Erkek Ayakkabı
- Koton Minnie Mouse Lisanslı Pullu T-Shirt
- Puma Kadın Crop Top, çeşitli Renkler
- Puma El çantası, 2 Renk Seçeneği
- Crocs Crocband Unisex Yetişkin Terlik
- adidas W BL T LOUNGEWEAR Essentials Logo Kadın T-shirt
- DeFacto Suni Deri ince Yağmurluk
Diğer kategorilerde sadece bugüne özel indirimler: Flaş Fırsatlar
Tüm indirimleri görüntülemek için: Prime Alışveriş Festivali
Amazon Fırsatları DH Ana Konusu: Amazon İndirimleri Sıcak FırsatlarBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş