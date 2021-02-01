Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı

Amazon Türkiye, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine hediye almak isteyenler için hediye rehberi sayfasını kullanıma açtı. 14 Şubat’a kadar her gün çeşitli ürünlerde büyük indirimler olacak.
Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Rehberi sayfasında pek çok kategoride ucuz, pahalı pek çok zevke uygun hediye seçenekleri bulunuyor. Amazon bu rehberde binlerce hediye önerisinin bulunduğunu ifade ediyor. Hediye önerileri, erkek için, kadın için şeklinde iki ayrı çatıda toplanıyor. Amazon yalnızca sevgilisine değil, sevdiği kişilere de hediye almak isteyen müşterilere yönelik olarak herkes için, gençler için, 8-12 yaş arası çocuk için, 4-7 arası çocuk için, bebek için seçeneklerini eklemiş.
Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://www.amazon.com.tr/gcx/Herkes-%C4%B0%C3%A7in-Hediyeler/gfhz/
Amazon’da her gün çok sayıda ürün indirime giriyor. Sevgililer Günü alışveriş dönemine özel olarak indirimli ürün sayılarının arttığı görülüyor. Bugünden itibaren “Günün Fırsatları” sayfasını her gün kontrol ederek ciddi indirimler yakalayabilirsiniz.
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Amazon’da günün öne çıkan indirimleri
- Sennheiser Ie 80S Bt Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 1111,25 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07WC6Y3RQ
- Sennheiser M2 IEBT Momentum Kulak İçi Kablosuz Kulaklık, Siyah - 800,32 TL
www.amazon.com.tr/dp/B01MUAKETXİlginizi Çekebilir Amazon’da ilk siparişe ücretsiz kargo fırsatı
- TP-Link Tapo-L510E akıllı LED ampül - 94,99 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B087RZVBQW
- OMEN by HP Reactor Mouse - 387 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B07D9625PJ
- OMEN by HP Encoder Klavye - 599 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B087S2TDWB
- Oppo Enco W51 - 883,17 TL
www.amazon.com.tr/dp/B08DH9LVXW
- Philips Hue Wellner – 549,90 TL
https://www.amazon.com.tr/dp/B01L99HIHS
- WD 1 TB My Passport New Taşınabilir HDD - 379 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07VTWX8MN
- Rhion X-T27 Serisi ŞARJLI DARBELİ MATKAP VİDALAMA - 259 TL
www.amazon.com.tr/dp/B0864VHMZQ
- Seagate BarraCuda 510, 250 GB NVMe SSD - 413 TL
www.amazon.com.tr/dp/B081466TJ9
- Seagate BarraCuda 120, 250 GB SSD - 273 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07ZPRD5VM
- Asics erkek ayakkabılarda indirim
- Adidas Showtheway erkek ayakkabı - 289 TL
www.amazon.com.tr/dp/B087DF84LN
- WD 10TB Elements Desktop Harici Hard Disk - 1477,52 TL
www.amazon.com.tr/dp/B07G364YHX
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