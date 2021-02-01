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    Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı

    Amazon.com.tr'de Sevgililer Günü Hediye Rehberi sayfası kullanıma açıldı. Hediye almak isteyen ancak ne alacağına karar veremeyenler için öneriler sunuluyor. Ayrıca pek çok üründe indirimler başladı.
    01 Şubat 2021, 17:10 (2 hf.)
    2,4b
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    2
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    2

    Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı
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    Amazon Türkiye, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine hediye almak isteyenler için hediye rehberi sayfasını kullanıma açtı. 14 Şubat’a kadar her gün çeşitli ürünlerde büyük indirimler olacak.

    Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Rehberi sayfasında pek çok kategoride ucuz, pahalı pek çok zevke uygun hediye seçenekleri bulunuyor. Amazon bu rehberde binlerce hediye önerisinin bulunduğunu ifade ediyor. Hediye önerileri, erkek için, kadın için şeklinde iki ayrı çatıda toplanıyor. Amazon yalnızca sevgilisine değil, sevdiği kişilere de hediye almak isteyen müşterilere yönelik olarak herkes için, gençler için, 8-12 yaş arası çocuk için, 4-7 arası çocuk için, bebek için seçeneklerini eklemiş.

    Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

    https://www.amazon.com.tr/gcx/Herkes-%C4%B0%C3%A7in-Hediyeler/gfhz/

    Amazon’da her gün çok sayıda ürün indirime giriyor. Sevgililer Günü alışveriş dönemine özel olarak indirimli ürün sayılarının arttığı görülüyor. Bugünden itibaren “Günün Fırsatları” sayfasını her gün kontrol ederek ciddi indirimler yakalayabilirsiniz.

    Amazon’da Günün Fırsatları

    Ayrıca Bkz. "POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro"

    Amazon’da günün öne çıkan indirimleri

    • Sennheiser Ie 80S Bt Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 1111,25 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07WC6Y3RQ

    • Sennheiser M2 IEBT Momentum Kulak İçi Kablosuz Kulaklık, Siyah - 800,32 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B01MUAKETX

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    • TP-Link Tapo-L510E akıllı LED ampül - 94,99 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B087RZVBQW

    • OMEN by HP Reactor Mouse - 387 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B07D9625PJ

    • OMEN by HP Encoder Klavye - 599 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B087S2TDWB

    • Oppo Enco W51 - 883,17 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B08DH9LVXW

    • Philips Hue Wellner – 549,90 TL

    https://www.amazon.com.tr/dp/B01L99HIHS

    • WD 1 TB My Passport New Taşınabilir HDD - 379 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07VTWX8MN

    • Rhion X-T27 Serisi ŞARJLI DARBELİ MATKAP VİDALAMA - 259 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B0864VHMZQ

    • Seagate BarraCuda 510, 250 GB NVMe SSD - 413 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B081466TJ9

    • Seagate BarraCuda 120, 250 GB SSD - 273 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07ZPRD5VM

    www.amazon.com.tr/dp/B087DF84LN

    • WD 10TB Elements Desktop Harici Hard Disk - 1477,52 TL

    www.amazon.com.tr/dp/B07G364YHX



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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sevgililer günü başlığı açılmış listede darbeli matkap var... bu kadar imalı olmaya gerek yok bi patlıcan emojisi yolla yeterli :D
    Yanıtla +12
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    RunYobazRun (Murat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sevgililer gününde harddisk alanda ne bileyim :D
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    RunYobazRun (Murat ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sevgililer gününde harddisk alanda ne bileyim :D
    Yanıtla +8
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    sevgililer günü başlığı açılmış listede darbeli matkap var... bu kadar imalı olmaya gerek yok bi patlıcan emojisi yolla yeterli :D
    Yanıtla +12
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