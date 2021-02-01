Amazon’da Sevgililer Günü hediye rehberi ve indirimleri başladı

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Amazon Türkiye, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine hediye almak isteyenler için hediye rehberi sayfasını kullanıma açtı. 14 Şubat’a kadar her gün çeşitli ürünlerde büyük indirimler olacak.

Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Rehberi sayfasında pek çok kategoride ucuz, pahalı pek çok zevke uygun hediye seçenekleri bulunuyor. Amazon bu rehberde binlerce hediye önerisinin bulunduğunu ifade ediyor. Hediye önerileri, erkek için, kadın için şeklinde iki ayrı çatıda toplanıyor. Amazon yalnızca sevgilisine değil, sevdiği kişilere de hediye almak isteyen müşterilere yönelik olarak herkes için, gençler için, 8-12 yaş arası çocuk için, 4-7 arası çocuk için, bebek için seçeneklerini eklemiş.

Amazon’un Sevgililer Günü Hediye Sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.amazon.com.tr/gcx/Herkes-%C4%B0%C3%A7in-Hediyeler/gfhz/

Amazon’da her gün çok sayıda ürün indirime giriyor. Sevgililer Günü alışveriş dönemine özel olarak indirimli ürün sayılarının arttığı görülüyor. Bugünden itibaren “Günün Fırsatları” sayfasını her gün kontrol ederek ciddi indirimler yakalayabilirsiniz.

Amazon’da Günün Fırsatları

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Amazon’da günün öne çıkan indirimleri

Sennheiser Ie 80S Bt Kulak İçi Bluetooth Kulaklık - 1111,25 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07WC6Y3RQ

Sennheiser M2 IEBT Momentum Kulak İçi Kablosuz Kulaklık, Siyah - 800,32 TL

www.amazon.com.tr/dp/B01MUAKETX

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TP-Link Tapo-L510E akıllı LED ampül - 94,99 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B087RZVBQW

OMEN by HP Reactor Mouse - 387 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B07D9625PJ

OMEN by HP Encoder Klavye - 599 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B087S2TDWB

Oppo Enco W51 - 883,17 TL

www.amazon.com.tr/dp/B08DH9LVXW

Philips Hue Wellner – 549,90 TL

https://www.amazon.com.tr/dp/B01L99HIHS

WD 1 TB My Passport New Taşınabilir HDD - 379 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07VTWX8MN

Rhion X-T27 Serisi ŞARJLI DARBELİ MATKAP VİDALAMA - 259 TL

www.amazon.com.tr/dp/B0864VHMZQ

Seagate BarraCuda 510, 250 GB NVMe SSD - 413 TL

www.amazon.com.tr/dp/B081466TJ9

Seagate BarraCuda 120, 250 GB SSD - 273 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07ZPRD5VM

Asics erkek ayakkabılarda indirim

Adidas Showtheway erkek ayakkabı - 289 TL

www.amazon.com.tr/dp/B087DF84LN

WD 10TB Elements Desktop Harici Hard Disk - 1477,52 TL

www.amazon.com.tr/dp/B07G364YHX

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