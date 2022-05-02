Amazon'dan Anneler Günü'ne özel hediye rehberi

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Anneler Günü bu sene 8 Mayıs’ta kutlanacak. Amazon, Anneler Günü için hediye almak isteyen ancak ne alacağına karar veremeyenler için Anneler Günü Hediye Rehberi’ni kullanıma sundu.

Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

Anneler Günü Hediye Rehberi sayfasında Amazon’un önerdiği hediyeler listeleniyor. Ayrıca en üstteki Anneler Günü Fırsatları kısmından indirimli ürünler görülebiliyor.

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Hediye fikirleri 8 ana kategori altında ve ürün fiyatına göre 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL altı hediyeler ve 500 TL üstü hediyeler şeklinde ayrı başlıklar altında listeleniyor. Böylece en uygun olacağını düşündüğünüz hediyeyi seçebilirsiniz. Hangi hediyeyi alacağınıza karar veremediyseniz Amazon Hediye Kartı alarak seçimi annenize bırakabilirsiniz.

Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

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Amazon'dan 2022 Anneler Günü için hediye rehberi