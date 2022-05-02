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    Amazon'dan Anneler Günü'ne özel hediye rehberi

    Amazon Türkiye, Anneler Günü için hediye fikirlerini listelediği Anneler Günü Hediye Rehberi'ni kullanıma sundu.                                                     
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    Amazon'dan 2022 Anneler Günü için hediye rehberi
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    Anneler Günü bu sene 8 Mayıs’ta kutlanacak. Amazon, Anneler Günü için hediye almak isteyen ancak ne alacağına karar veremeyenler için Anneler Günü Hediye Rehberi’ni kullanıma sundu.

    Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

    Anneler Günü Hediye Rehberi sayfasında Amazon’un önerdiği hediyeler listeleniyor. Ayrıca en üstteki Anneler Günü Fırsatları kısmından indirimli ürünler görülebiliyor.

    Hediye fikirleri 8 ana kategori altında ve ürün fiyatına göre 50 TL, 100 TL, 200 TL, 500 TL altı hediyeler ve 500 TL üstü hediyeler şeklinde ayrı başlıklar altında listeleniyor. Böylece en uygun olacağını düşündüğünüz hediyeyi seçebilirsiniz. Hangi hediyeyi alacağınıza karar veremediyseniz Amazon Hediye Kartı alarak seçimi annenize bırakabilirsiniz.

    Amazon Anneler Günü Hediye Rehberi

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    C
    Command-01 2 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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