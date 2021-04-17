Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe

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Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinden bugün ilginç bir detay daha geldi. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Yeni Zelanda'dan paylaşılan bir habere göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu, tam 465 milyon dolarlık dev bir bütçeyle açık ara farkla tarihin en pahalı sezonu olacak.

Söz konusu bilgi Yeni Zelanda'nın Turizm Bakanı Stuart Nash'ten geldi. Devletin dizi için Amazon'a vereceği desteklerden bahseden Nash,"Yüzüklerin Efendisi projesi, küresel televizyon tarihinin en büyük dizisi olacak." ifadelerini kullandı. Nash dizinin sadece ilk sezonu için 650 milyon Yeni Zelanda Doları (465 milyon Amerikan Doları) harcanacağını belirtti.

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Televizyon tarihinde özellikle de geçtiğimiz yıllarda çok büyük projeler izleme fırsatı yakalamıştık. Game of Thrones'un en pahalı sezonu tam 90 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanmıştı (bölüm başına 15 milyon dolar). Disney ise The Mandalorian'ın ilk sezonu için 100 milyon dolar harcamıştı. Ayrıca WandaVision gibi Marvel dizilerinin de her bir bölümü için 25 milyon dolar bütçe ayrıldığı yönünde haberler okumuştuk.

Yüzüklerin Efendisi dizisi ise şimdi çıtayı bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dizinin ilk sezonu daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit sinema filmlerinde bile görülmeyen türden bir bütçeye sahip. Amazon bu projeyle birlikte Prime Video servisini farklı bir konuma taşımayı amaçlıyor.

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Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin hazırlıklarına ilk olarak 2017 yılında başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık plan sürecinin ardından dizinin çekimleri 2020'nin Şubat ayında start verdi. Sonrasında ise pandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Eylül ayında tekrar başladı.

Dizinin ayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ilk sezonun 2022 yılında seyircilerle buluşması bekleniyor. Amazon ayrıca şimdiden dizinin ikinci sezonuna da onay vermiş durumda.

Filmlerden binlerce yıl öncesinde İkinci Çağ'da geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyircileri Dumanlı Dağlar'ın (Misty Mountains) derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'a ve efsanevi ada krallığı Numenor'a kadar fantastik bir yolculuğa çıkaracak. Dizide karanlık lord Melkor ve Sauron'un yer alacağı belirtiliyor.

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