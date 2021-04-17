Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna müthiş bir bütçe ayırdı. İlk sezon, büyük bir farkla televizyon tarihinin en pahalı sezonu olacak.
    17 Nisan 2021, 01:16 (2 sa.)
    767
    43
    3
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe
    Tam Boyutta Gör

    Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinden bugün ilginç bir detay daha geldi. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Yeni Zelanda'dan paylaşılan bir habere göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu, tam 465 milyon dolarlık dev bir bütçeyle açık ara farkla tarihin en pahalı sezonu olacak.

    Söz konusu bilgi Yeni Zelanda'nın Turizm Bakanı Stuart Nash'ten geldi. Devletin dizi için Amazon'a vereceği desteklerden bahseden Nash,"Yüzüklerin Efendisi projesi, küresel televizyon tarihinin en büyük dizisi olacak." ifadelerini kullandı. Nash dizinin sadece ilk sezonu için 650 milyon Yeni Zelanda Doları (465 milyon Amerikan Doları) harcanacağını belirtti.  

    İlginizi Çekebilir Avatar Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı

    Televizyon tarihinde özellikle de geçtiğimiz yıllarda çok büyük projeler izleme fırsatı yakalamıştık. Game of Thrones'un en pahalı sezonu tam 90 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanmıştı (bölüm başına 15 milyon dolar). Disney ise The Mandalorian'ın ilk sezonu için 100 milyon dolar harcamıştı. Ayrıca WandaVision gibi Marvel dizilerinin de her bir bölümü için 25 milyon dolar bütçe ayrıldığı yönünde haberler okumuştuk.

    Yüzüklerin Efendisi dizisi ise şimdi çıtayı bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dizinin ilk sezonu daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit sinema filmlerinde bile görülmeyen türden bir bütçeye sahip. Amazon bu projeyle birlikte Prime Video servisini farklı bir konuma taşımayı amaçlıyor.

    Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe
    Tam Boyutta Gör

    Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin hazırlıklarına ilk olarak 2017 yılında başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık plan sürecinin ardından dizinin çekimleri 2020'nin Şubat ayında start verdi. Sonrasında ise pandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Eylül ayında tekrar başladı.

    Dizinin ayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ilk sezonun 2022 yılında seyircilerle buluşması bekleniyor. Amazon ayrıca şimdiden dizinin ikinci sezonuna da onay vermiş durumda.

    Filmlerden binlerce yıl öncesinde İkinci Çağ'da geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyircileri Dumanlı Dağlar'ın (Misty Mountains) derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'a ve efsanevi ada krallığı Numenor'a kadar fantastik bir yolculuğa çıkaracak. Dizide karanlık lord Melkor ve Sauron'un yer alacağı belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2021/4/16/22388035/amazon-lord-of-the-rings-lotr-tv-series-production-cost-season-1 https://www.stuff.co.nz/national/politics/300278243/amazon-may-be-on-the-way-to-new-zealand-as-government-signs-subsidy-deal
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı
    2 gün
    Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler
    2 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    No Way Out (Mert A.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açıkçası ben bu dizinin iptal edileceğini düşünüyorum, 2017'de projeye başlandı teaseri filan geçtim daha bir SS bile yok, üstüne setten hep olumsuz haberler geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tolga_3838 (tolga tiftik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoine girin bırakın bu dizi falanı 🤣
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçek yıldızlar kaymaz er yada geç ışığı gelir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe Sonraki Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor 4 sa. Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosuna katıldı 5 sa. Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı 5 sa. İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı 5 sa. Lydsto R1 Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge - İnceleme 6 sa. Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak 6 sa. Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı 7 sa. Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı 7 sa. Söylentiye göre Battlefield 6 eski nesil konsollara gelmeyecek ve ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80 7 sa. Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı 8 sa. Oppo Watch ve Oppo Band, iOS desteğine kavuştu 8 sa. iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklar ortaya çıktı 8 sa. Samsung Galaxy M42 5G'nin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu 9 sa. Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti 9 sa. Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti 9 sa. Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor 10 sa. HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu 10 sa. Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı 11 sa. Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız