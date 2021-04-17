Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe

Amazon'un heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisinden bugün ilginç bir detay daha geldi. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Yeni Zelanda'dan paylaşılan bir habere göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu, tam 465 milyon dolarlık dev bir bütçeyle açık ara farkla tarihin en pahalı sezonu olacak.
Söz konusu bilgi Yeni Zelanda'nın Turizm Bakanı Stuart Nash'ten geldi. Devletin dizi için Amazon'a vereceği desteklerden bahseden Nash,"Yüzüklerin Efendisi projesi, küresel televizyon tarihinin en büyük dizisi olacak." ifadelerini kullandı. Nash dizinin sadece ilk sezonu için 650 milyon Yeni Zelanda Doları (465 milyon Amerikan Doları) harcanacağını belirtti.İlginizi Çekebilir Yüzüklerin Efendisi dizisine yeni bir yönetmen daha katıldı
Televizyon tarihinde özellikle de geçtiğimiz yıllarda çok büyük projeler izleme fırsatı yakalamıştık. Game of Thrones'un en pahalı sezonu tam 90 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanmıştı (bölüm başına 15 milyon dolar). Disney ise The Mandalorian'ın ilk sezonu için 100 milyon dolar harcamıştı. Ayrıca WandaVision gibi Marvel dizilerinin de her bir bölümü için 25 milyon dolar bütçe ayrıldığı yönünde haberler okumuştuk.
Yüzüklerin Efendisi dizisi ise şimdi çıtayı bambaşka bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Dizinin ilk sezonu daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit sinema filmlerinde bile görülmeyen türden bir bütçeye sahip. Amazon bu projeyle birlikte Prime Video servisini farklı bir konuma taşımayı amaçlıyor.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin hazırlıklarına ilk olarak 2017 yılında başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık plan sürecinin ardından dizinin çekimleri 2020'nin Şubat ayında start verdi. Sonrasında ise pandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Eylül ayında tekrar başladı.
Dizinin ayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ilk sezonun 2022 yılında seyircilerle buluşması bekleniyor. Amazon ayrıca şimdiden dizinin ikinci sezonuna da onay vermiş durumda.
Filmlerden binlerce yıl öncesinde İkinci Çağ'da geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyircileri Dumanlı Dağlar'ın (Misty Mountains) derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'a ve efsanevi ada krallığı Numenor'a kadar fantastik bir yolculuğa çıkaracak. Dizide karanlık lord Melkor ve Sauron'un yer alacağı belirtiliyor.
Kaynakça https://www.theverge.com/2021/4/16/22388035/amazon-lord-of-the-rings-lotr-tv-series-production-cost-season-1 https://www.stuff.co.nz/national/politics/300278243/amazon-may-be-on-the-way-to-new-zealand-as-government-signs-subsidy-deal Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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