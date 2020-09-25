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    Amazon Echo Show 10 yüzü size dönük çalışıyor

    Amazon Echo Show 10 alt kısmındaki hareketli kaidesi sayesinde yüzü sürekli olarak kullanıcıya doğru olacak şekilde dönebiliyor. Amazon Echo Show 10 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    52 dk.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazon Echo Show 10 yüzü size dönük çalışıyor
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    Pandemi nedeniyle eğitim, iş gibi pek çok konunun uzaktan erişim konseptine dönüşmesi pek çok ihtiyacı da beraberinde getirdi. Görüntülü görüşme uygulamaları, web kameraları, dizüstü ve tablet modellerine ilgi bu dönemde pik yaptı. Amazon ise küçük ayrıntılara dikkat ediyor.

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    Amazon Echo Show 10 özellikleri ve fiyatı

    Amazon Echo Show 10 firmanın uzun yıllardır geliştirdiği akıllı ses ve ekran sistemleri serisinin son ürünü. Ekranın alt kısmında dönebilen bir kaide yer alıyor. Kullanıcı ne tarafa doğru giderse ekran da ona doğru dönüyor. Özellikle tahta başında veya demo gösterimi gibi spesifik uzaktan görüntülü görüşmelerde bu özellik oldukça faydalı.

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    10 inçlik HD ekranında Amazon Prime, Netflix gibi pek çok içerik platformunun yanında Zoom, Amazon Chime, Skype gibi görüntülü görüşme uygulamaları da kullanılabiliyor. 13MP çözünürlüğünde kamera otomatik olarak kullanıcıya yakınlaştırma yapabiliyor. Yine tüm menüler Alexa dijital asistanı ile kontrol edilebiliyor.

    Tüm kişisel verileri cihaz üzerinde işleyen Echo Show 10 akıllı ekran modeli ayrıca düşük güç modu ile çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. Amazon Echo Show 10 için 250$ fiyat etiketi mevcut ve yıl sonunda satışa sunulacak.



    https://www.engadget.com/amazon-echo-show-rotating-base-173941904.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    erdem552 (Erdem Aydın) 44 dk.
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    erdem552 (Erdem Aydın) 46 dk.
    Tolga Özuygur'da benzer bir cihaz yapmıştı yanına minik nerf silahı ekleyerek Eğlenceli bir videoydu izlemenizi tavsiye ederim 

    [DHTUBE=<iframe width="917" height="516" src="https://www.youtube.com/embed/nvmZ5ooActE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>]
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