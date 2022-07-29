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    Amazon beklentileri aştı, hisseler şahlandı

    Beklentilerin üzerinde gelir açıklayan Amazon’un hisseleri yüzde 12 artarken aynı zamanda Bitcoin fiyatında da 24 bin dolar seviyelerine bir yükseliş tepkisine neden oldu. 
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    Amazon
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    Teknoloji devleri arasında bilançoları en çok merak edilen firmalardan Amazon beklenen açıklamayı yaptı. Global ekonomi nedeniyle de takip edilen Amazon bilançoları beklentilerin üzerine çıktı.

    Amazon şahlandı

    Küresel enflasyon nedeniyle yılın başından bu yana kan kaybeden teknoloji firmalarının acaba toplanma mı var sorusunu sorduran firmalardan Amazon ikinci çeyrekte sunucu ve reklam gelirleri ile coştu.

    İkinci çeyrek itibariyle 121 milyar dolar gelir elde eden firma yüzde 7 büyüdü ve beklentileri aştı. Bununla birlikte Rivian girişimi yine batık durumuna devam ettiği için bu çeyrekte 3.9 milyar dolar zarar yazdı. Amazon’un faaliyet zararı da 2 milyar dolara yükseldi. Rivian yatırımından elde ettiği zarar ise 11.5 milyar dolar gibi tarihi bir rakama ulaştı.

    Amazon web servisleri bu dönemde 19.7 milyar dolar üretti. Reklam yayınları ise 8.76 milyar dolar ile yüzde 18 artış gösterdi. Facebook ve Google’ın reklam gelirlerinin azaldığı bir dönemde Amazon önemli bir iş başarmış oldu.

    Pandemi sonrasında şişen çalışan kadrosu ve depolar nedeniyle analiz uzmanları beklentilerini düşürmüştü. Firma üçüncü çeyrekte de 125-130 milyar dolar arası gelir bekliyor ve yine beklentilerin üzerinde. Amazon bilançoları ile Bitcoin fiyatında da yükseliş tepkisi yaşandı.

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