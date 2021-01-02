Amazon ilk televizyon modelini Hindistan’da satışa sunuyor

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Yıllardır televizyon sektöründe dolaylı olarak yer alan Amazon bizzat kendi markasında bir televizyon piyasaya sürmemişti. Bu hafta firma radikal bir karar alarak Amazon markalı televizyonlar üretmeye başladı.

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AmazonBasics televizyon modeli neler sunuyor?

Bilindiği üzere Amazon markasının televizyon sektöründeki tecrübesi oldukça geçmişe gidiyor. Fire TV serisi altında set üstü kutu ve HDMI girişli çubuklar piyasaya süren firma ayrıca Fire OS işletim sistemini üçüncü taraf üreticilere lisanslamaya başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"

AmazonBasics adıyla Hindistan pazarına giriş yapan Amazon televizyon modelleri Fire OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 4K çözünürlüğünde LED ekran barındıran televizyonlar HDR 10, Dolby Vision ve daha canlı görüntüler sunan HLG formatlarına destek sunuyor.

AmazonBasics televizyon modelleri 55 inçlik model 480$, 50 inçlik model 410$ olarak piyasaya çıkıyor. Yıl içerisinde AmazonBasic serisi altında Full HD ve HD çözünürlüklere sahip modeller de sunulacak. Bunlar biraz daha maliyete oynayarak geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyecek.

https://www.engadget.com/amazon-fire-tv-india-231557259.html

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