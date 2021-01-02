Amazon ilk televizyon modelini Hindistan’da satışa sunuyor

Yıllardır televizyon sektöründe dolaylı olarak yer alan Amazon bizzat kendi markasında bir televizyon piyasaya sürmemişti. Bu hafta firma radikal bir karar alarak Amazon markalı televizyonlar üretmeye başladı.İlginizi Çekebilir Mi TV Stick rakibi Fire TV Stick Lite duyuruldu
AmazonBasics televizyon modeli neler sunuyor?
Bilindiği üzere Amazon markasının televizyon sektöründeki tecrübesi oldukça geçmişe gidiyor. Fire TV serisi altında set üstü kutu ve HDMI girişli çubuklar piyasaya süren firma ayrıca Fire OS işletim sistemini üçüncü taraf üreticilere lisanslamaya başlamıştı.
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AmazonBasics adıyla Hindistan pazarına giriş yapan Amazon televizyon modelleri Fire OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 4K çözünürlüğünde LED ekran barındıran televizyonlar HDR 10, Dolby Vision ve daha canlı görüntüler sunan HLG formatlarına destek sunuyor.
AmazonBasics televizyon modelleri 55 inçlik model 480$, 50 inçlik model 410$ olarak piyasaya çıkıyor. Yıl içerisinde AmazonBasic serisi altında Full HD ve HD çözünürlüklere sahip modeller de sunulacak. Bunlar biraz daha maliyete oynayarak geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyecek.
https://www.engadget.com/amazon-fire-tv-india-231557259.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.