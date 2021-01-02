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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon ilk televizyon modelini Hindistan’da satışa sunuyor

    AmazonBasics markası ile satışa çıkacak televizyonlar 4K çözünürlük, HDR, HLD, Dolby Vision, Fire OS şeklinde özelliklere sahip. Şimdilik sadece Hindistan’da satış olacak.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Amazon ilk televizyon modelini Hindistan’da satışa sunuyor
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    Yıllardır televizyon sektöründe dolaylı olarak yer alan Amazon bizzat kendi markasında bir televizyon piyasaya sürmemişti. Bu hafta firma radikal bir karar alarak Amazon markalı televizyonlar üretmeye başladı.

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    AmazonBasics televizyon modeli neler sunuyor?

    Bilindiği üzere Amazon markasının televizyon sektöründeki tecrübesi oldukça geçmişe gidiyor. Fire TV serisi altında set üstü kutu ve HDMI girişli çubuklar piyasaya süren firma ayrıca Fire OS işletim sistemini üçüncü taraf üreticilere lisanslamaya başlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir"

    AmazonBasics adıyla Hindistan pazarına giriş yapan Amazon televizyon modelleri Fire OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 4K çözünürlüğünde LED ekran barındıran televizyonlar HDR 10, Dolby Vision ve daha canlı görüntüler sunan HLG formatlarına destek sunuyor.

    AmazonBasics televizyon modelleri 55 inçlik model 480$, 50 inçlik model 410$ olarak piyasaya çıkıyor. Yıl içerisinde AmazonBasic serisi altında Full HD ve HD çözünürlüklere sahip modeller de sunulacak. Bunlar biraz daha maliyete oynayarak geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyecek.



    https://www.engadget.com/amazon-fire-tv-india-231557259.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amazon ürünleri Türkiye’ye bi gelemedi.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amazon ürünleri Türkiye’ye bi gelemedi.
    Yanıtla +5
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İşletim sistemi ailesine yeni birisi girdi. FireOS deneyimleme fırsatımız olsa keşke.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Android tabanlı, o yüzden yeni bir işletim sistemi sayılmaz
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