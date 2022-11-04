Amazon'da sadece bugüne özel flaş indirimler (4 Kasım)

- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- 4 Kasım Amazon'da flaş indirime giren ürünler
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Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
Teknoloji, giyim, ev, gıda, kişisel bakım, yapı market, kitap, oyuncak, ofis, spor ve outdoor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde indirim mevcut. İndirim dönemi boyunca her gün "Flaş fırsatlar" adı verilen indirimler yenileniyor ve ciddi indirimler yapılıyor. Bugünün Flaş Fırsatları'nı sizin için listeledik.
Bugünkü indirimlerde Samsung akıllı telefonlardaki ve Huawei akıllı saatlerdeki indirimler öne çıkıyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon'un önceki kampanya dönemlerinden alıştığımız "fiyat düşerse aradaki fark iade" kampanyası Gülümseten Kasım Fırsatları'nda da karşımıza çıkıyor. 1-7 Kasım tarihlerinde satın aldığınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar düşerse, aradaki fark kadar hesabınıza Amazon bakiyesi eklenecek. Prime'a Özel Fırsat ibaresinin yer aldığı tüm ürünlerde bu kampanya geçerli olacak.
4 Kasım Amazon'da flaş indirime giren ürünler
- Samsung Galaxy M13 64 GB Mavi: 4.199 TL
- Samsung Galaxy M13 64 GB Yeşil: 4.199 TL
- Samsung Galaxy M13 64 GB Bakır: 4.199 TL
- Samsung Galaxy M13 128 GB Mavi: 4.799 TL
- Samsung Galaxy M13 128 GB Bakır: 4.799 TL
- Samsung Galaxy M13 128 GB Yeşil: 4.799 TL
- Samsung Galaxy Watch5 Pro Siyah: 6799 TL
- Samsung Galaxy Watch5 Pro Gri: 6799 TL
- GoPro Max 360 4K Aksiyon Kamera: 9799 TL
- Puma Smash V2 Unisex Spor Ayakkabı
- adidas ADVANTAGE Erkek Sneaker
- Slazenger AKHILA, Erkek Sneaker
- U.S. POLO Uzun Kollu Basic Erkek Gömlek
- Under Armour Rival Terry Sweatshirt
- DeFacto Kadın Regular Fit Su Geçirmez Suni Deri Mont
- Koton Erkek Çocuk Jogger Eşofman
- Contigo Termos Bardak 470 ml
- Tefal FV6870 Smart Protect Plus Buharlı Ütü
- Philips GC6820/20 ütü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence