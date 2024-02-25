Amazon, insan hakkı ihlalinden 1.9 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tam Boyutta Gör Elektronik ticaret sektörünün Batı dünyasındaki hakimi haline gelen Amazon, bu konumunu pek olumlu kullanamıyor. Daha önce fiyat manipülasyonu suçlamasıyla dava açılan şirket şimdi ise yaptırımla karşı karşıya.

Amazon tazminat ödeyecek

Sık sık özellikle depo merkezlerinde çalışan işçilerin haklarının hiçe sayıldığı hatta insan hakları ihlaline varan davranışların olduğu suçlamaları yapılan Amazon, bu kez tazminat cezasına çarptırıldı. Firma durumun da farkında.

Amazon fiyatları manipüle mi ediyor? 2 hf. önce eklendi

Dava konusu bu kez Suudi Arabistan’da. Ülkedeki iki depo merkezinde çalışan toplam 700 işçiye yönelik davranışların insan hakkı ihlali olduğu belirtiliyor. Firmanın ağırlıklı olarak göçmen işçi çalıştırdığı ancak el altından bu kişilerden 2 bin dolar işe alma parası alındığı, işçilerin bu yüzden kredi çekmek zorunda kaldıkları ve işçilerin tahta kuruları ile dolu küçük odalarda tıka basa yaşadıkları dava dosyasında yer alıyor.

Amazon dava sonucunda 1.9 milyon dolar ödedi ve işçilere de 2700$ dağıtıldı. Yani el altından verdikleri paranın biraz fazlasını almış oldular. Amazon’un 2023 yılında elde ettiği gelir ise 576 milyar dolar oldu.

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Amazon işe alım için el altından para istemiş!