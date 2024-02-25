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    Anlık Bildirim

    Amazon, insan hakkı ihlalinden 1.9 milyon dolar tazminat ödeyecek

    Amazon Suudi Arabistan ofisi depolarda çalıştırdığı göçmen işçilere insanlık dışı muamelede bulunduğu ve el altından para aldığı için tazminata çarptırıldı.     
    Amazon Tam Boyutta Gör
    Elektronik ticaret sektörünün Batı dünyasındaki hakimi haline gelen Amazon, bu konumunu pek olumlu kullanamıyor. Daha önce fiyat manipülasyonu suçlamasıyla dava açılan şirket şimdi ise yaptırımla karşı karşıya.

    Amazon tazminat ödeyecek

    Sık sık özellikle depo merkezlerinde çalışan işçilerin haklarının hiçe sayıldığı hatta insan hakları ihlaline varan davranışların olduğu suçlamaları yapılan Amazon, bu kez tazminat cezasına çarptırıldı. Firma durumun da farkında.

    Dava konusu bu kez Suudi Arabistan’da. Ülkedeki iki depo merkezinde çalışan toplam 700 işçiye yönelik davranışların insan hakkı ihlali olduğu belirtiliyor. Firmanın ağırlıklı olarak göçmen işçi çalıştırdığı ancak el altından bu kişilerden 2 bin dolar işe alma parası alındığı, işçilerin bu yüzden kredi çekmek zorunda kaldıkları ve işçilerin tahta kuruları ile dolu küçük odalarda tıka basa yaşadıkları dava dosyasında yer alıyor.

    Amazon dava sonucunda 1.9 milyon dolar ödedi ve işçilere de 2700$ dağıtıldı. Yani el altından verdikleri paranın biraz fazlasını almış oldular. Amazon’un 2023 yılında elde ettiği gelir ise 576 milyar dolar oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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