Amazon, insan hakkı ihlalinden 1.9 milyon dolar tazminat ödeyecek

Amazon tazminat ödeyecek
Sık sık özellikle depo merkezlerinde çalışan işçilerin haklarının hiçe sayıldığı hatta insan hakları ihlaline varan davranışların olduğu suçlamaları yapılan Amazon, bu kez tazminat cezasına çarptırıldı. Firma durumun da farkında.
Dava konusu bu kez Suudi Arabistan’da. Ülkedeki iki depo merkezinde çalışan toplam 700 işçiye yönelik davranışların insan hakkı ihlali olduğu belirtiliyor. Firmanın ağırlıklı olarak göçmen işçi çalıştırdığı ancak el altından bu kişilerden 2 bin dolar işe alma parası alındığı, işçilerin bu yüzden kredi çekmek zorunda kaldıkları ve işçilerin tahta kuruları ile dolu küçük odalarda tıka basa yaşadıkları dava dosyasında yer alıyor.
Amazon dava sonucunda 1.9 milyon dolar ödedi ve işçilere de 2700$ dağıtıldı. Yani el altından verdikleri paranın biraz fazlasını almış oldular. Amazon’un 2023 yılında elde ettiği gelir ise 576 milyar dolar oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.