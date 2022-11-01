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    Amazon Kasım Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri (1 Kasım)

    Amazon Türkiye’nin düzenlediği Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Ay sonuna kadar sürecek olan indirimlerin ilk gününde öne çıkan ürünleri sizin için listeledik.
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    Amazon Kasım Fırsatları'nda öne çıkan indirimler 1 Kasım 2022 Tam Boyutta Gör
    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları kısa bir süre önce başladı. Düzenli olarak her yıl gerçekleştirilen en büyük Amazon indirimleri, Kasım Fırsatları olarak müşterilere sunuluyor. Tüm kategorilerde gerçekleşen indirimler ve kampanyalar ay sonuna kadar devam edecek.

    Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday

    İlk hafta Prime üyelerine özel

    Amazon Kasım Fırsatları'nda öne çıkan indirimler 1 Kasım 2022 Tam Boyutta Gör
    Amazon Kasım indirimleri veya Amazon Black Friday indirimleri, 1-30 Kasım 2022 tarihleri boyunca devam sürecek. İndirimler 1-7 Kasım tarihleri arasında sadece Amazon Prime üyelerine özel olacak. 8-30 Kasım itibarıyla ise tüm Amazon müşterileri indirimlerden faydalanabilecek.

    Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, Amazon Prime nasıl üye olunur? diyebilirsiniz. Bunun için hemen üstteki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte Prime üyelik aylık sadece 7,90 TL. Amazon Prime üyeleri, indirimlere ek olarak ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajlara da sahip oluyor. Öte yandan Amazon Prime Video, Prime Gaming gibi servisleri de kullanabiliyorsunuz.

    Amazon Kasım Fırsatları öne çıkan indirimler (1 Kasım)

    Listelediğimiz ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu ve stoklar bitince fiyatların değişebileceğini unutmayın. Bununla birlikte Amazon indirim linki ile tüm indirimlere ulaşabilirsiniz. İndirimler hakkında konuşmak, keşfettiğiniz indirimi paylaşmak veya yeni ürünler bulmak için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz.

    Tüm Amazon indirimleri: Gülümseten Kasım Fırsatları
    Sıcak Amazon fırsatları DH konusu: Amazon İndirimleri Sıcak Fırsatlar

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    amazon, amazon prime ve
    4 etiket daha amazon indirim Amazon Kasım Fırsatları Teknoloji Haberleri Yaşam
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