Amazon Kasım Fırsatları'nda günün öne çıkan indirimleri (1 Kasım)

Amazon Türkiye Gülümseten Kasım Fırsatları: https://www.amazon.com.tr/blackfriday
İlk hafta Prime üyelerine özel
Eğer Amazon Prime üyesi değilseniz, Amazon Prime nasıl üye olunur? diyebilirsiniz. Bunun için hemen üstteki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte Prime üyelik aylık sadece 7,90 TL. Amazon Prime üyeleri, indirimlere ek olarak ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajlara da sahip oluyor. Öte yandan Amazon Prime Video, Prime Gaming gibi servisleri de kullanabiliyorsunuz.
Amazon Kasım Fırsatları öne çıkan indirimler (1 Kasım)
- Asus Tuf Gaming A520M-PLUS II AM4 anakart: 1749 TL
- Asus Rog Crosshair VIII Extreme AM4 anakart: 15.999 TL
- MSI B460M Pro-Vdh anakart: 1.599 TL
- Asus Tuf GeForce RTX 3070 Ti 8G: 17.129 TL
- Samsung Odyssey G7 32 inç monitör: 9.999 TL
- Xiaomi Watch S1 Active GL akıllı saat: 2.799 TL
- Xiaomi Watch S1 akıllı saat: 3.349 TL
- SanDisk Extreme Pro 500 GB M.2 NVMe SSD: 999 TL
- HP SSD EX900 M.2 NVMe-500 GB: 951 TL
- Samsung SATA 870 EVO: 988 TL
- Samsung 970 EVO P. M.2, 500GB: 1.289 TL
- WD Elements Portable 4 TB taşınabilir disk: 1.699 TL
- HP 250 GB S700 M.2 SSD: 485 TL
- Sennheiser CX 300S kulak içi kulaklık: 549 TL
- Xiaomi FlipBuds Pro BT kulaklık: 1.399 TL
- Sennheiser CX 150BT kulaklık: 899 TL
- VIEWSONIC XG2405-2 24” FHD FreeSYNC 1MS 144HZ monitör: 3.799 TL
- ViewSonic VX2768 27" FHD 1MS 165HZ monitör: 3.799 TL
- Homend Functionall 2804H tam mutfak robotu: 725 TL
- SteelSeries Aerox 3 Onyx oyuncu mouse: 749 TL
- HP Dizüstü Bilgisayar 15.6'' FHD IPS, Ryzen-7 5825U, 8 GB Ram: 10.999 TL
- Lenovo Legion 5 15.6" FHD, Ryzen 5 5600H, 16GB Ram (FDOS): 29.999 TL
- Lenovo Ideapad 3 Dizüstü Bilgisayar, 15.6" FHD, Core i3-1115G4, 8GB RAM: 8.599 TL
- Philips EP2220/10 tam otomatik espresso makinası: 4.653 TL
Listelediğimiz ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu ve stoklar bitince fiyatların değişebileceğini unutmayın. Bununla birlikte Amazon indirim linki ile tüm indirimlere ulaşabilirsiniz. İndirimler hakkında konuşmak, keşfettiğiniz indirimi paylaşmak veya yeni ürünler bulmak için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz.
Tüm Amazon indirimleri: Gülümseten Kasım Fırsatları
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