Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor

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Bir dönem imkansız gibi görünen bulut üzerinden oyun hizmeti özellikle bağlantı teknolojilerinin gelişmesi ve dev isimlerin yatırımları ile yaygın hale gelmeye başladı. Sony, Microsoft, Nvidia gibi isimlerin ardından Amazon da yarışa katıldı.

Amazon Luna neler sunacak?

Amazon Luna firmanın kendi bulut sunucuları üzerinden sunduğu çevrim içi oyun hizmeti. Full HD 60fps hızında PC, Mac, Fire TV ve iOS cihazlarında oynanabiliyor. Masa üstü ve Fire TV için özel bir uygulama mevcut.iOS cihazları ise web uygulamasını kullanıyor.

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En az 10Mbps internet bağlantısının gerektiği hizmette Bluetooth veya USB kontrolcü desteği sunulmuş. Belirli oyunlarda aynı anda iki cihaz tek bir hesaptan yayın alabilecek. Twitch yayınları ise uygulama üzerinden izlenebilecek.

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Luna hizmeti farklı olarak kanal sistemine sahip. Hali hazırda Luna+ kanalı Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZÛ, Overcooked 2 ve Two Point Hospital gibi pek çok oyunla birlikte kullanıma sunuldu. Aylık olarak 5.99$ abonelik bedeli isteniyor. Yakın dönemde Ubisoft, Team 17 gibi geliştiriciler kendi kanallarını açacak ve bu kanallara abone olmak gerekecek. Amazon’un birden fazla aboneliği paket halinde sunması bekleniyor.

Ülkemizde de kullanıma sunulan Amazon Prime aboneliği ile Luna arasında bir ilişki olacak mı merak konusu. Şimdilik hizmet sadece ABD’de kapalı davetiye usulüyle çalışıyor. Yaygın kullanıma geçtiğinde abonelik ücretleri ve ülkeler konusunda da soru işaretleri giderilecektir.

https://www.techpowerup.com/272561/amazon-launches-luna-cloud-gaming-service

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