Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor

    Amazon bulut altyapısı üzerinden sunulacak olan Amazon Luna oyun servisi kanal konsepti ile çalışıyor. Her geliştirici kendi kanalı üzerinden oyunlarını sunacak.
    21 dk.
    187
    67
    3
    Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönem imkansız gibi görünen bulut üzerinden oyun hizmeti özellikle bağlantı teknolojilerinin gelişmesi ve dev isimlerin yatırımları ile yaygın hale gelmeye başladı. Sony, Microsoft, Nvidia gibi isimlerin ardından Amazon da yarışa katıldı.

    Amazon Luna neler sunacak?

    Amazon Luna firmanın kendi bulut sunucuları üzerinden sunduğu çevrim içi oyun hizmeti. Full HD 60fps hızında PC, Mac, Fire TV ve iOS cihazlarında oynanabiliyor. Masa üstü ve Fire TV için özel bir uygulama mevcut.iOS cihazları ise web uygulamasını kullanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    En az 10Mbps internet bağlantısının gerektiği hizmette Bluetooth veya USB kontrolcü desteği sunulmuş. Belirli oyunlarda aynı anda iki cihaz tek bir hesaptan yayın alabilecek. Twitch yayınları ise uygulama üzerinden izlenebilecek.

    Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Luna hizmeti farklı olarak kanal sistemine sahip. Hali hazırda Luna+ kanalı Control, Grid, Resident Evil 7, Metro Exodus, ABZÛ, Overcooked 2 ve Two Point Hospital gibi pek çok oyunla birlikte kullanıma sunuldu. Aylık olarak 5.99$ abonelik bedeli isteniyor. Yakın dönemde Ubisoft, Team 17 gibi geliştiriciler kendi kanallarını açacak ve bu kanallara abone olmak gerekecek. Amazon’un birden fazla aboneliği paket halinde sunması bekleniyor.

    Ülkemizde de kullanıma sunulan Amazon Prime aboneliği ile Luna arasında bir ilişki olacak mı merak konusu. Şimdilik hizmet sadece ABD’de kapalı davetiye usulüyle çalışıyor. Yaygın kullanıma geçtiğinde abonelik ücretleri ve ülkeler konusunda da soru işaretleri giderilecektir.



    https://www.techpowerup.com/272561/amazon-launches-luna-cloud-gaming-service Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    onurfredy (onur kuru) 9 dk.
    Yaparsa Amazon yapar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maximus8282 (maximus ) 14 dk. (düzenlendi)
    Bu da Prime’a dahil olursa, helal olsun. İşte o zaman bu ülkede vatandaşı düşünen bir şirket diyebiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 6 dk. maximus8282
    Türk vatandaşını düşünen ABD şirketi ? Garip
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Amazon Luna oyun hizmeti başlıyor Sonraki 11 yaşındaki Left 4 Dead 2 için “The Last Stand” isimli ücretsiz ek paket nihayet yayınlandı 11 sa. iOS 14.0.1 güncellemesi çıktı! Hangi sorunlar giderildi? 11 sa. Epic Games mağazasında RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition ücretsiz 15 sa. Çinli Lynk & Co'dan yeni elektrikli otomobil konsepti: Zero 15 sa. ABD, Huawei’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsız 16 sa. İlk kez büyük ekranlı tabletlere talep arttı 17 sa. Samsung Galaxy F41 detaylanıyor 17 sa. Snadragon 750G geldi | Bu defa ARM Cortex-A77 var 17 sa. Horizon Zero Dawn PC, ilk ayında 716 bin kopya sattı 18 sa. Peugeot, 360 beygirlik yeni canavarını tanıttı: Peugeot 508 PSE 18 sa. Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platformunu duyurdu: EXXEN 19 sa. 200 beygirlik Ford Puma ST tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 19 sa. RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor 20 sa. ADATA XPG GAIA mini oyuncu bilgisayarı satışa çıkıyor 20 sa. Garmin Venu Sq akıllı saatleri GPS ve bağımsız müzik oynatmaya odaklanıyor 21 sa. Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu 21 sa. Nvidia: RTX 3090, 3080’den %10-15 hızlı, sınırlı stok bekleniyor 22 sa. Chrome eklentileri artık freemium oluyor 22 sa. Realme Watch uygun fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu 23 sa. Discovery Sport'un Plug-in Hybrid seçeneği Türkiye'de Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Worlds 2020 Fikstürü Yayınlandı!
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sony, PS5 Ön Sipariş Kaosu için Özür Diledi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye'de ilk: Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 9...
    DonanımHaber
    Huawei Watch GT 2 Pro indirimli olarak ön siparişe açıldı
    DonanımHaber
    iPhone 12 mini ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız