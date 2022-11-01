Amazon Music, 100 milyondan fazla şarkıyla birlikte Prime abonelerine ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör Amazon, bugün gerçekleştirdiği duyuru ile Prime üyeleri içim Amazon Music hizmetini ücretsiz hale getirdi. Şirket, Prime abonelerine daha önce sadece 2 milyon şarkıdan oluşan sınırlı erişim yerine 100 milyon şarkıyı içeren tüm kütüphaneyi sunacağını ve hizmetindeki en iyi podcast'lerin çoğunu reklamsız olarak vereceğini açıkladı.

Amazon Kasım Fırsatları'nda öne çıkan indirimler 1 Kasım 2022 8 sa. önce eklendi

Amazon’un bu hamlesi podcast tarafına yoğunlaşmaya çalışan Spotify’a doğrudan bir darbe indiriyor. Halihazırda Spotify Premium aboneleri dinledikleri podcast’lerde reklamlara maruz kalıyor. Amazon’un Prime abonelerine ücretsiz olarak sunduğu Amazon Music’te ise podcast’lerde reklam yer almıyor. Amazon ayrıca Prime üyelerinin tam müzik kataloğuna erişmek için Amazon Music uygulamasını kullanabileceklerini belirtiyor.

Sadece "karışık" oynatma seçeneği var

Tam Boyutta Gör Ancak unutulmaması gereken ufak bir nokta bulunuyor. Hizmet ücretsiz olarak sunuluyor olsa da istediğiniz şarkıyı oynatmanıza izin verilmiyor. Prime abonelerinin tüm müziklere erişimi var ancak albümleri veya çalma listelerini sadece “karışık” oynatma seçeneğiyle dinlemelerine izin veriliyor. İstediğiniz şarkıyı seçip dinlemek veya daha yüksek ses kalitesi, mekânsal ses gibi ek avantajlara erişmek istiyorsanız üyeliğinizi aylık 9 dolar olan Amazon Music Unlimited’a yükseltmeniz gerekiyor. Bu arada belirtmemiz gerekiyor ki Prime aboneliği aylık 7.90 TL.

Öte yandan bir diğer kötü taraf ise Amazon Music servisinin henüz Türkiye’de kullanılamıyor. Servisin ülkemizde ne zaman kullanıma gireceği konusunda da şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Amazon’un bu hamlesi Prime aboneleri için oldukça kazançlı bir durum. Zira Prime aboneleri, Amazon’dan ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajların yanında Prime Gaming, Prime Video ve artık Prime Music hizmetlerine ücretsiz erişebilmekte.

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Amazon Music, Prime abonelerine tamamen ücretsiz oldu!