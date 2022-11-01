Amazon Music, 100 milyondan fazla şarkıyla birlikte Prime abonelerine ücretsiz oldu

Amazon’un bu hamlesi podcast tarafına yoğunlaşmaya çalışan Spotify’a doğrudan bir darbe indiriyor. Halihazırda Spotify Premium aboneleri dinledikleri podcast’lerde reklamlara maruz kalıyor. Amazon’un Prime abonelerine ücretsiz olarak sunduğu Amazon Music’te ise podcast’lerde reklam yer almıyor. Amazon ayrıca Prime üyelerinin tam müzik kataloğuna erişmek için Amazon Music uygulamasını kullanabileceklerini belirtiyor.
Sadece "karışık" oynatma seçeneği var
Öte yandan bir diğer kötü taraf ise Amazon Music servisinin henüz Türkiye’de kullanılamıyor. Servisin ülkemizde ne zaman kullanıma gireceği konusunda da şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan Amazon’un bu hamlesi Prime aboneleri için oldukça kazançlı bir durum. Zira Prime aboneleri, Amazon’dan ücretsiz ve hızlı kargo gibi avantajların yanında Prime Gaming, Prime Video ve artık Prime Music hizmetlerine ücretsiz erişebilmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: