Sylvester Stallone başrollü Samaritan filmi Amazon Prime’da yayınlandı

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Yüzüklerin Efendisi dizisinin Eylül başında erişime açacak olan Amazon Prime diğer bir yapımı Samaritan’ı bugün itibariyle erişime açtı. Sylvester Stallone başrollü süper kahraman filmi eleştirmenleri pek memnun edemedi.

Samaritan filmi ne anlatıyor?

Julius Avery tarafından yönetilen Samaritan filminde Sylvester Stallone (Samaritan), Javon Walton (Sam Cleary) ve Pilou Asbaek (Edwin) başrolleri paylaşıyor. Film; Bragi F. Schut, Marc Olivent ve Renzo Podesta tarafından yaratılan Mythos Comics çizgi romanlarına dayanıyor.

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Samaritan yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu sanılan bir süper kahramanı anlatıyor. Sam Cleary komşusu Bay Smith’in efsanevi Samaritan olduğundan şüphelenince şehri yıkımdan kurtarmak için ikna etmeyi kendisine görev ediniyor. Bu yolda çok tehlikeli mücadeleler ikiliyi bekliyor olacak.

76 yaşını geride bırakan Sylvester Stallone’un oyunculuğu pek beğenilmezken filmin özel efekt ağırlıklı olması da kaçınılmaz oluyor. IMDB puanı 6.1 olan Samaritan filmi Türkçe seslendirmeli olarak hazırlanmış ve Stallone’u Ali Gül seslendiriyor.

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