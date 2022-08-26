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    Sylvester Stallone başrollü Samaritan filmi Amazon Prime’da yayınlandı

    Sylvester Stallone’un başrolde yer aldığı yeni süper kahraman filmi Samaritan bugün itibariyle Amazon Prime aboneleri için erişime açıldı. Filmin eleştirileri pek iyi değil. 
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    Amazon Prime
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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin Eylül başında erişime açacak olan Amazon Prime diğer bir yapımı Samaritan’ı bugün itibariyle erişime açtı. Sylvester Stallone başrollü süper kahraman filmi eleştirmenleri pek memnun edemedi.

    Samaritan filmi ne anlatıyor?

    Julius Avery tarafından yönetilen Samaritan filminde Sylvester Stallone (Samaritan), Javon Walton (Sam Cleary) ve Pilou Asbaek (Edwin) başrolleri paylaşıyor. Film; Bragi F. Schut, Marc Olivent ve Renzo Podesta tarafından yaratılan Mythos Comics çizgi romanlarına dayanıyor.

    Samaritan yirmi yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu sanılan bir süper kahramanı anlatıyor. Sam Cleary komşusu Bay Smith’in efsanevi Samaritan olduğundan şüphelenince şehri yıkımdan kurtarmak için ikna etmeyi kendisine görev ediniyor. Bu yolda çok tehlikeli mücadeleler ikiliyi bekliyor olacak.

    76 yaşını geride bırakan Sylvester Stallone’un oyunculuğu pek beğenilmezken filmin özel efekt ağırlıklı olması da kaçınılmaz oluyor. IMDB puanı 6.1 olan Samaritan filmi Türkçe seslendirmeli olarak hazırlanmış ve Stallone’u Ali Gül seslendiriyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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