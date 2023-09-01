Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları: 1.200TL değerinde 7 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming'in Eylül 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 1.100 TL değerinde 9 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri.
    Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları: 1200TL değerinde 7 oyun Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.200TL değerinde 7 yeni oyun ve Call of Duty: Warzone, Diablo IV ve Fall Guys için bazı ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri...

    Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları

    Bilmeyenler için Prime Gaming Ağustos oyunları arasında PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil 1.100 TL değerinde 9 farklı yapım yer alıyordu. 

    Amazon Prime Gaming'in Eylül ayı listesine baktığımızda ise, çoğunlukla indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.200TL

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Eylül ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar

    7 Eylül

    • Football Manager 2023

    14 Eylül

    • Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
    • Absolute Tactics: Daughters of Mercy 

    21 Eylül

    • Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
    • Shotgun King: The Final Checkmate

    28 Eylül

    • Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition
    • Hundred Days — Winemaking Simulator
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peniste yağ bezesi sınavlarda en mantıklı ve garantili sallama tekniği tebeşir tozu kaç saatte etki eder iphone ısınınca ekran parlaklığı düşüyor türkiye"de hukuk okuyup yurtdışında çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    INFINIX HOT20i
    INFINIX HOT20i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız