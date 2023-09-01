Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları: 1.200TL değerinde 7 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Eylül ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 1.200TL değerinde 7 yeni oyun ve Call of Duty: Warzone, Diablo IV ve Fall Guys için bazı ''oyun içi'' hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Eylül ayı hediyeleri...

Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları

Bilmeyenler için Prime Gaming Ağustos oyunları arasında PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil 1.100 TL değerinde 9 farklı yapım yer alıyordu.

Amazon Prime Gaming'in Eylül ayı listesine baktığımızda ise, çoğunlukla indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.200TL

PS Plus Eylül 2023 oyunları belli oldu! 1 gün önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eylül ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar

7 Eylül

Football Manager 2023

14 Eylül

Ozymandias: Bronze Age Empire Sim

Absolute Tactics: Daughters of Mercy

21 Eylül

Dexter Stardust: Adventures in Outer Space

Shotgun King: The Final Checkmate

28 Eylül

Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition

Hundred Days — Winemaking Simulator

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Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları: 1200TL değerinde 7 oyun