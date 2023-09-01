Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları: 1.200TL değerinde 7 oyun hediye

- Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları
- Eylül ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar
- 7 Eylül
- 14 Eylül
- 21 Eylül
- 28 Eylül
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming Eylül 2023 oyunları
Bilmeyenler için Prime Gaming Ağustos oyunları arasında PayDay 2, Quake 4 ve Star Wars: The Force Unleashed 2 dahil 1.100 TL değerinde 9 farklı yapım yer alıyordu.
Amazon Prime Gaming'in Eylül ayı listesine baktığımızda ise, çoğunlukla indie yapımların ağırlık kazandığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Football Manager 2023, Ozymandias: Bronze Age Empire Sim ve Absolute Tactics: Daughters of Mercy dahil olmak üzere 7 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 1.200TL
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Eylül ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar
7 Eylül
- Football Manager 2023
14 Eylül
- Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
- Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 Eylül
- Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
- Shotgun King: The Final Checkmate
28 Eylül
- Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition
- Hundred Days — Winemaking Simulator
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.