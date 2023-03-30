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    Epic Games’in ücretsiz vereceği oyun belli oldu

    Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtan Epic Games’in gelecek hafta vereceği oyun belli oldu. Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu Dying Light: Enhanced Edition olacak.
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    Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Gelecek haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu Dying Light: Enhanced Edition olacak. Bu bilgi son derece güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun tarafından paylaşılmış durumda. Dying Light: Enhanced Edition, 6-13 Nisan tarihleri arasından Epic’in PC pazarından ücretsiz olarak talep edilebilecek.

    Epic ücretsiz oyun vermeye devam edecek

    2016'da piyasaya sürülen oyun, orijinal Dying Light'ı ve The Following hikaye genişlemesini bir çok DLC’yi ve ek paketi içeriyor. Bu paketlerin tek tek Steam fiyatı toplandığında yaklaşık 600 TL yapıyor. Bu arada oyunun Epic fiyatı 59 TL. Öte yandan oyuncular bugün Türkiye saati ile 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde Chess Ultra ve ve World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi paketini talep edebilir.

    Epic Games Store geçen yıl 99 ücretsiz oyun verdi (2021'de 89 idi). Epic'e göre bu oyunların toplam değeri 2.240 dolar. Geçtiğimiz yıl ücretsiz oyunları talep eden kullanıcı sayısı ise 700 milyon olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Epic, ilerleyen dönemlerde ​​Epic Games Store’a özel daha fazla “büyük” oyunların geleceğini ve ücretsiz oyun rotasyonunun bu yıl da devam edeceğini söyledi.

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