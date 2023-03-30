Epic Games’in ücretsiz vereceği oyun belli oldu

Epic ücretsiz oyun vermeye devam edecek
2016'da piyasaya sürülen oyun, orijinal Dying Light'ı ve The Following hikaye genişlemesini bir çok DLC’yi ve ek paketi içeriyor. Bu paketlerin tek tek Steam fiyatı toplandığında yaklaşık 600 TL yapıyor. Bu arada oyunun Epic fiyatı 59 TL. Öte yandan oyuncular bugün Türkiye saati ile 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde Chess Ultra ve ve World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi paketini talep edebilir.
Epic Games Store geçen yıl 99 ücretsiz oyun verdi (2021'de 89 idi). Epic'e göre bu oyunların toplam değeri 2.240 dolar. Geçtiğimiz yıl ücretsiz oyunları talep eden kullanıcı sayısı ise 700 milyon olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Epic, ilerleyen dönemlerde Epic Games Store’a özel daha fazla “büyük” oyunların geleceğini ve ücretsiz oyun rotasyonunun bu yıl da devam edeceğini söyledi.
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı