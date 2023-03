Epic Games’in ücretsiz vereceği oyun belli oldu

Tam Boyutta Gör Gelecek haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunu Dying Light: Enhanced Edition olacak. Bu bilgi son derece güvenilir sızıntı kaynağı billbil-kun tarafından paylaşılmış durumda. Dying Light: Enhanced Edition, 6-13 Nisan tarihleri arasından Epic’in PC pazarından ücretsiz olarak talep edilebilecek.

Epic ücretsiz oyun vermeye devam edecek

2016'da piyasaya sürülen oyun, orijinal Dying Light'ı ve The Following hikaye genişlemesini bir çok DLC’yi ve ek paketi içeriyor. Bu paketlerin tek tek Steam fiyatı toplandığında yaklaşık 600 TL yapıyor. Bu arada oyunun Epic fiyatı 59 TL. Öte yandan oyuncular bugün Türkiye saati ile 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde Chess Ultra ve ve World of Warships - Starter Pack: Ishizuchi paketini talep edebilir.

Electronic Arts, çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkarıyor 8 sa. önce eklendi

Epic Games Store geçen yıl 99 ücretsiz oyun verdi (2021'de 89 idi). Epic'e göre bu oyunların toplam değeri 2.240 dolar. Geçtiğimiz yıl ücretsiz oyunları talep eden kullanıcı sayısı ise 700 milyon olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Epic, ilerleyen dönemlerde ​​Epic Games Store’a özel daha fazla “büyük” oyunların geleceğini ve ücretsiz oyun rotasyonunun bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu belli oldu