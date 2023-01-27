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    Amazon Prime Gaming Şubat 2023 oyunları: 550 TL değerinde 9 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming Şubat 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 550 TL değerinde 9 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri  
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    Amazon Prime Gaming Şubat 2023 oyunları: 9 oyun hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Şubat ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 550 TL değerinde dokuz oyun ve Apex Legends, Rainbow Six Siege ve Smite gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Şubat ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Şubat 2023 oyunları

    Ocak ayı Şubat 2023 oyunlarına baktığımızda yine oyunların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY EditionOnsen Master, Aerial_Knight’s Never YieldDivine KnockoutOne Hand ClappingBATS: Bloodsucker Anti-Terror SquadSpace Crew: Legendary EditionTunche ve Space Warlord Organ Trading Simulator olmak üzere dokuz farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 550 TL.

    Listede en dikkat çeken oyun kuşkusuz The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition. 2002 yılında piyasaya sürülen ve Bethesda Softworks tarafından geliştirilen yapım, açık dünya rol yapma oyunları söz konusu olduğunda dönemine damga vuran oyunlardan biri olmuştu. Şubat ayında Prime Gaming kütüphanesine dahil olacak yapım, Steam'de 129 TL fiyat etiketine sahip. 

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Şubat 2023 Ücretsiz Oyunlar

    1. The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
    2. Onsen Master
    3. Aerial_Knight’s Never Yield
    4. Divine Knockout
    5. One Hand Clapping
    6. BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad
    7. Space Crew: Legendary Edition
    8. Tunche
    9. Space Warlord Organ Trading Simulator
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 2 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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