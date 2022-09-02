Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yüzüklerin Efendisi iki bölüm Amazon Prime Video’da yayında

    Amazon’un 1 milyar dolar üzerinde bir maliyete sahip olması beklenen yeni dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri ilk iki bölümüyle Prime Video’da yayında.    
    Oy Ver

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
    Tam Boyutta Gör

    Amazon’un kendi video hizmeti için uzun zamandır hazırladığı yüksek bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi bugün itibariyle erişime açıldı. Dizinin ilk iki bölümünü Amazon Prime Video hizmetinden izleyebilirsiniz.

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

    Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri adıyla ülkemizde yayına başlayan dizi Orta Dünya’daki İkinci Çağ dönemini işliyor. Yüzüklerin dövülmesi, Lord Sauron’un yükselişi ve Numenor’un destansı hikâyesi gibi pek çok İkinci Çağ konusu dizide yer alacak.

    2017 yılında Amazon televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almış ve 1 milyar dolar değerinde 5 sezonluk bir dizi taahhüdünde bulunmuştu. Bugüne kadar çekilen en pahalı televizyon dizisi ünvanını alan Yüzüklerin Efendisi için Jeff Bezos’un tutkusunun olduğu sıkça dile getirilmişti.

    Dizide Galadriel’in genç halini Morfydd Clark oynarken yarı elf Elrond’u ise Robert Aramayo canlandırıyor. Dizinin çekimleri efsane serinin başladığı Yeni Zelanda’daki mekânlarda başlamıştı. Ülkemizde de Türkçe seslendirme ile diziyi izlemek mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız