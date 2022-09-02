Yüzüklerin Efendisi iki bölüm Amazon Prime Video’da yayında

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Amazon’un kendi video hizmeti için uzun zamandır hazırladığı yüksek bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi bugün itibariyle erişime açıldı. Dizinin ilk iki bölümünü Amazon Prime Video hizmetinden izleyebilirsiniz.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri adıyla ülkemizde yayına başlayan dizi Orta Dünya’daki İkinci Çağ dönemini işliyor. Yüzüklerin dövülmesi, Lord Sauron’un yükselişi ve Numenor’un destansı hikâyesi gibi pek çok İkinci Çağ konusu dizide yer alacak.

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2017 yılında Amazon televizyon hakkını 250 milyon dolara satın almış ve 1 milyar dolar değerinde 5 sezonluk bir dizi taahhüdünde bulunmuştu. Bugüne kadar çekilen en pahalı televizyon dizisi ünvanını alan Yüzüklerin Efendisi için Jeff Bezos’un tutkusunun olduğu sıkça dile getirilmişti.

Dizide Galadriel’in genç halini Morfydd Clark oynarken yarı elf Elrond’u ise Robert Aramayo canlandırıyor. Dizinin çekimleri efsane serinin başladığı Yeni Zelanda’daki mekânlarda başlamıştı. Ülkemizde de Türkçe seslendirme ile diziyi izlemek mümkün.

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