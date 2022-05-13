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Video akış platformları Netflix'in ardından sırayla ülkemize gelmeye ve yatırım yapmaya başladılar. Şu sıralar Disney+ ve HBO Max'ten hamleler görüyoruz ancak Amazon da başlıyor gibi duruyor.

İlk Yerli İçerik

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Amazon, 2021 yılında çıkış yapan Dayı: Bir Adamın Hikayesi isimli filmin dijital yayın haklarını satın aldı. Bu haberden kısa bir süre sonra da film platforma eklendi.

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Şu anda filmi Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz. Bu içerikle birlikte de Amazon ilk kez platforma yerli bir içerik eklemiş oldu. Amazon'u önümüzdeki yıl yerli içeriklere başlayacağına dair bazı haberler çıkmıştı ve bu haber de aslında durumu destekliyor diyebiliriz.

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Amazon Prime Video'ya ilk kez bir Türk yapımı içerik eklendi