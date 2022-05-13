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    Amazon Prime Video'ya ilk kez bir Türk yapımı içerik eklendi

    Amazon Prime Video geçtiğimiz günlerde ilk kez bir yerli yapım filmin yayın haklarını satın aldı ve Prime Video'ya yerli bir içerik ekledi: Dayı: Bir Adamın Hikayesi.
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    Amazon Prime Video'ya ilk kez bir Türk yapımı içerik eklendi
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    Video akış platformları Netflix'in ardından sırayla ülkemize gelmeye ve yatırım yapmaya başladılar. Şu sıralar Disney+ ve HBO Max'ten hamleler görüyoruz ancak Amazon da başlıyor gibi duruyor.

    İlk Yerli İçerik

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Amazon, 2021 yılında çıkış yapan Dayı: Bir Adamın Hikayesi isimli filmin dijital yayın haklarını satın aldı. Bu haberden kısa bir süre sonra da film platforma eklendi.

    Şu anda filmi Prime Video üzerinden izleyebilirsiniz. Bu içerikle birlikte de Amazon ilk kez platforma yerli bir içerik eklemiş oldu. Amazon'u önümüzdeki yıl yerli içeriklere başlayacağına dair bazı haberler çıkmıştı ve bu haber de aslında durumu destekliyor diyebiliriz.

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