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    Amazon Prime Video, yapay zekayla izlediğiniz dizileri özetleyecek

    Amazon Prime Video, üretken yapay zekayı kullanarak izlediklerinizin özetini sunacak. İzleyip bıraktığınız diziye tekrar döndüğünüzde spoiler yemeden özeti alabileceksiniz.
    amazon prime video dizi özeti yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Dijital platformlarda bir diziye başlayıp sezon ortasında bıraktığınız, sonrasında kaldığınız yeri unuttuğunuz, ne olup bittiğini hatırlamadığınızdan tekrar başlamak istemediğiniz anlar olmuştur. Amazon, bu soruna üretken yapay zekayla çözüm getiriyor. Amazon Prime Video, yapay zeka aracılığıyla kişiselleştirilmiş özetler sunacak.

    Amazon X-Ray Recaps: Yapay zeka destekli dizi özetleri verecek

    Prime Video, dizilerin tüm sezonlarının, tek bir bölümünün ve bölümlerin kısımlarının kısa, anlaşılması kolay özetlerini oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanacak. Özetler kişiselleştirilmiş; dolayısıyla tam kaldığınız yere kadar bir özet sunulacak.

    Amazon Prime Video’nun yeni yapay zeka özelliğinin tescilli AWS hizmeti olan Amazon Bedrock tarafından desteklendiği belirtildi. Spoiler konusunda endişelenenler için, yapay zekanın ne olursa olsun spoiler vermemek üzere eğitildiği söyleniyor.

    Yeni X-Ray Recaps özelliği ilk etapta Fire TV kullanıcılarına beta olarak sunulmaya başlandı. Yıl sonuna kadar başka cihazlara da gelecek ancak şu an için özet sunulan yapımlar sınırlı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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