Amazon Prime Video, yapay zekayla izlediğiniz dizileri özetleyecek

Amazon X-Ray Recaps: Yapay zeka destekli dizi özetleri verecek
Prime Video, dizilerin tüm sezonlarının, tek bir bölümünün ve bölümlerin kısımlarının kısa, anlaşılması kolay özetlerini oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanacak. Özetler kişiselleştirilmiş; dolayısıyla tam kaldığınız yere kadar bir özet sunulacak.
Amazon Prime Video’nun yeni yapay zeka özelliğinin tescilli AWS hizmeti olan Amazon Bedrock tarafından desteklendiği belirtildi. Spoiler konusunda endişelenenler için, yapay zekanın ne olursa olsun spoiler vermemek üzere eğitildiği söyleniyor.
Yeni X-Ray Recaps özelliği ilk etapta Fire TV kullanıcılarına beta olarak sunulmaya başlandı. Yıl sonuna kadar başka cihazlara da gelecek ancak şu an için özet sunulan yapımlar sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über