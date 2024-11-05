Amazon Prime Video, yapay zekayla izlediğiniz dizileri özetleyecek

Tam Boyutta Gör Dijital platformlarda bir diziye başlayıp sezon ortasında bıraktığınız, sonrasında kaldığınız yeri unuttuğunuz, ne olup bittiğini hatırlamadığınızdan tekrar başlamak istemediğiniz anlar olmuştur. Amazon, bu soruna üretken yapay zekayla çözüm getiriyor. Amazon Prime Video, yapay zeka aracılığıyla kişiselleştirilmiş özetler sunacak.

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Amazon X-Ray Recaps: Yapay zeka destekli dizi özetleri verecek

Prime Video, dizilerin tüm sezonlarının, tek bir bölümünün ve bölümlerin kısımlarının kısa, anlaşılması kolay özetlerini oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanacak. Özetler kişiselleştirilmiş; dolayısıyla tam kaldığınız yere kadar bir özet sunulacak.

Amazon Prime Video’nun yeni yapay zeka özelliğinin tescilli AWS hizmeti olan Amazon Bedrock tarafından desteklendiği belirtildi. Spoiler konusunda endişelenenler için, yapay zekanın ne olursa olsun spoiler vermemek üzere eğitildiği söyleniyor.

Yeni X-Ray Recaps özelliği ilk etapta Fire TV kullanıcılarına beta olarak sunulmaya başlandı. Yıl sonuna kadar başka cihazlara da gelecek ancak şu an için özet sunulan yapımlar sınırlı.

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Amazon Prime Video, yapay zekayla izlediklerinizi özetleyecek