Amazon, toplamda 68 fiziksel mağazasını kapatıyor

Tam Boyutta Gör

Amazon, yaptığı bir açıklamayla fiziksel mağazaların birçoğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kapsamda ABD ve Birleşik Krallık'taki toplam 68 adet Pop Up, Books ve 4-star mağazaları kapatacağını söyledi ancak yüz yüze perakendeciliğin önemini bildiklerini ve bundan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Market ve giyim mağazalarına odaklanacak

1994 yılında çevrimiçi kitapçı olarak kurulan Amazon, ilk fiziksel kitap mağazası olan Amazon Books'u Kasım 2015'te açtı. Daha sonrasında ABD'nin birçok noktasında kitapçı açarak bu mağazalarının sayısını artırdı. Şirket, Eylül 2018'de ise ilk Amazon 4-star mağazasını müşterilerine sundu. 4-star mağazalarda web sitesinde 4 yıldız veya daha yüksek puanlı ürünler satılıyordu.

Şirketten yapılan yeni bir açıklama Books ve 4-star mağazalarla birlikte AVM gibi yerlerde açılan daha küçük Pop Up'ların da ABD ve Birleşik Krallık'ta kapatılacağını duyurdu. Amazon'un bu kararı almasının sebeplerinden birisi olarak mağazalardan istedikleri performansı alamaması gösteriliyor.

Amazon, Ocak ayının sonlarında ilk fiziksel giyim mağazası olan Amazon Style'ı açmıştı. Ayrıca şirketin fiziksel marketleri de hala müşterileriyle buluşuyor. Şirket, mevcut kapatma kararıyla tamamen fiziksel perakendecilikten vazgeçmiyor ve farklı girişimlerle denemelerine devam edecek.

Airbus, hidrojen yakıtlı motor testleri için A380 sağlayacak 6 gün önce eklendi

Amazon, mağazaların ne zaman kapanacağına dair bir zaman çizelgesi paylaşmadı ancak kapanmaların konumlara göre değişeceğini aktardı. Ayrıca buralarda çalışanların şirkette başka pozisyonlarda iş bulmalarına yardımcı olacağını ve ayrılmak isteyenlere de kıdem tazminatları verileceğini duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.