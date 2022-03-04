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    Amazon, toplamda 68 fiziksel mağazasını kapatıyor

    Amazon, aldığı bir kararla 68 adet Pop Up, Books ve 4-star mağazasını kapatacağını duyurdu. Şirketin kapatacağı mağazalar, ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunuyor. 
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    Amazon, toplamda 68 fiziksel mağazasını kapatıyor
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    Amazon, yaptığı bir açıklamayla fiziksel mağazaların birçoğunu kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kapsamda ABD ve Birleşik Krallık'taki toplam 68 adet Pop Up, Books ve 4-star mağazaları kapatacağını söyledi ancak yüz yüze perakendeciliğin önemini bildiklerini ve bundan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

    Market ve giyim mağazalarına odaklanacak

    1994 yılında çevrimiçi kitapçı olarak kurulan Amazon, ilk fiziksel kitap mağazası olan Amazon Books'u Kasım 2015'te açtı. Daha sonrasında ABD'nin birçok noktasında kitapçı açarak bu mağazalarının sayısını artırdı.  Şirket, Eylül 2018'de ise ilk Amazon 4-star mağazasını müşterilerine sundu. 4-star mağazalarda web sitesinde 4 yıldız veya daha yüksek puanlı ürünler satılıyordu.

    Şirketten yapılan yeni bir açıklama Books ve 4-star mağazalarla birlikte AVM gibi yerlerde açılan daha küçük Pop Up'ların da ABD ve Birleşik Krallık'ta kapatılacağını duyurdu. Amazon'un bu kararı almasının sebeplerinden birisi olarak mağazalardan istedikleri performansı alamaması gösteriliyor.

    Amazon, Ocak ayının sonlarında ilk fiziksel giyim mağazası olan Amazon Style'ı açmıştı. Ayrıca şirketin fiziksel marketleri de hala müşterileriyle buluşuyor. Şirket, mevcut kapatma kararıyla tamamen fiziksel perakendecilikten vazgeçmiyor ve farklı girişimlerle denemelerine devam edecek.

    Amazon, mağazaların ne zaman kapanacağına dair bir zaman çizelgesi paylaşmadı ancak kapanmaların konumlara göre değişeceğini aktardı. Ayrıca buralarda çalışanların şirkette başka pozisyonlarda iş bulmalarına yardımcı olacağını ve ayrılmak isteyenlere de kıdem tazminatları verileceğini duyurdu.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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