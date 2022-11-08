Tam Boyutta Gör Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım Fırsatları, 7 Kasım’a kadar sadece Prime üyelerine özeldi. Bugün itibarıyla fırsatlar tüm kullanıcılara açıldı. 30 Kasım’a kadar sürecek indirimlerden Prime üyesi olmayan müşteriler de yararlanabilecek.

Kasım indirimleri boyunca hemen her kategoride indirimler mevcut. Telefon, bilgisayar, televizyon, akıllı saat, mobil aksesuar, giyim, kitap, gıda, ev ve yaşam ürünlerini uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. İndirimlerin yanı sıra 500 TL ve üzeri sipariş veren müşteriler sadece 7,90 TL'ye stand-up gösterileri izleme şansı da elde edecek.

Amazon’da Kasım ayı boyunca müşterileri bekleyen fırsatlar neler? 5 gün önce eklendi

Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım Fırsatları

Amazon'da sadece bugüne özel indirime giren ürünler 8 Kasım

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Amazon'un Kasım indirimleri herkesin erişimine açıldı