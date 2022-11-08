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    Anlık Bildirim

    Amazon'un Kasım indirimleri herkesin erişimine açıldı

    Amazon'un bugüne kadar sadece Prime üyelerinin faydalanabildiği Gülümseten Kasım Fırsatları'ndan bugün itibarıyla tüm kullanıcılar yararlanabiliyor. İndirimler 30 Kasım'a kadar devam edecek.
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    Amazon'un Kasım indirimleri herkesin erişimine açıldı Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 1 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım Fırsatları, 7 Kasım’a kadar sadece Prime üyelerine özeldi. Bugün itibarıyla fırsatlar tüm kullanıcılara açıldı. 30 Kasım’a kadar sürecek indirimlerden Prime üyesi olmayan müşteriler de yararlanabilecek.

    Kasım indirimleri boyunca hemen her kategoride indirimler mevcut. Telefon, bilgisayar, televizyon, akıllı saat, mobil aksesuar, giyim, kitap, gıda, ev ve yaşam ürünlerini uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. İndirimlerin yanı sıra 500 TL ve üzeri sipariş veren müşteriler sadece 7,90 TL'ye stand-up gösterileri izleme şansı da elde edecek.

    Tüm indirimli ürünler: Gülümseten Kasım Fırsatları

    Amazon'da sadece bugüne özel indirime giren ürünler 8 Kasım

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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