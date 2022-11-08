Amazon'un Kasım indirimleri herkesin erişimine açıldı

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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence