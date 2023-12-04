Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un yapay zekası Q’nun ciddi güvenlik sorunları var

    Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde yeni yapay zeka ürünlerini piyasaya sürdü. Firmanın ChatGPT rakibi olan kurumsal odaklı Amazon Q’nun ise görünüşe göre ciddi güvenlik sorunları bulunuyor.
    Amazon'un yapay zekası Q’nun ciddi güvenlik sorunları var Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta yıllıkAmazon Web Services geliştirici konferansında Amazon, şirketin iş dünyasına yönelik yapay zekalı sohbet robotu Q'yu duyurdu. ChatGPT gibi bir kullanım sunan Amazon Q, görünen o ki, ilk kullanıma pek de hazır değil. Hatta bazı işçiler, sorunların oldukça ciddi olduğunu ve 'Hukukçularda potansiyel olarak kalp krizlerine yol açabileceğini' söylüyor.

    Amazon Q, güvenlik endişelerine neden oluyor

    Platformer tarafından elde edilen dahili belgelere göre Amazon Q, ciddi halüsinasyonlar görüyor ve gizli verileri sızdırıyor. Bu sızıntılardan bazıları AWS veri merkezlerinin konumu, dahili indirim programları ve hatta yayınlanmamış özellikleri içeriyor. Amazon temsilcisi Platformer'a yaptığı açıklamada ise bu iddiaları yalanladı. Amazon, çeşitli geri bildirimler aldıklarını ancak bunlar neticesinde herhangi bir güvenlik sorunu tespit edemediklerinin altını çiziyor.

    Q, çalışanlara çeşitli farklı iş işlevlerinde yardımcı olmanın yanı sıra soruları yanıtlamak ve içerik oluşturmak için özelleştirilebilen iş odaklı bir sohbet robotu olarak çalışıyor. Yani ücretsiz ChatGPT gibi değil de daha çok ChatGPT Enterprise sürümü gibi diyebiliriz. Ürünü duyurduğunda Amazon, aralarında Accenture, Amazon, BMW Group, Gilead, Mission Cloud, Orbit Irrigation ve Wunderkind'in de bulunduğu çok sayıda şirketin Q'yu kullandığını söyledi.

    Amazon Q, diğer birçok sohbet robotunun aksine web'den bilgi almak yerine, yanıtları "şirketin bilgi havuzlarından, kod tabanlarından ve kurumsal sistemlerinden" alıyor ve bu da bilgilerin yanlış olması veya yanlış kişilerle paylaşılması durumunda daha ciddi sorunlar yaratabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 1 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tc den adres sorgulama azrail insan kılığına girer mi muhabbet kuşu kafesten çıkmıyor şok cell tarifeler nargileden tat gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
    Lenovo LOQ 15IRH8 Oyuncu Bilgisayarı
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız