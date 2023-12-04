Amazon'un yapay zekası Q’nun ciddi güvenlik sorunları var

Amazon Q, güvenlik endişelerine neden oluyor
Platformer tarafından elde edilen dahili belgelere göre Amazon Q, ciddi halüsinasyonlar görüyor ve gizli verileri sızdırıyor. Bu sızıntılardan bazıları AWS veri merkezlerinin konumu, dahili indirim programları ve hatta yayınlanmamış özellikleri içeriyor. Amazon temsilcisi Platformer'a yaptığı açıklamada ise bu iddiaları yalanladı. Amazon, çeşitli geri bildirimler aldıklarını ancak bunlar neticesinde herhangi bir güvenlik sorunu tespit edemediklerinin altını çiziyor.
Q, çalışanlara çeşitli farklı iş işlevlerinde yardımcı olmanın yanı sıra soruları yanıtlamak ve içerik oluşturmak için özelleştirilebilen iş odaklı bir sohbet robotu olarak çalışıyor. Yani ücretsiz ChatGPT gibi değil de daha çok ChatGPT Enterprise sürümü gibi diyebiliriz. Ürünü duyurduğunda Amazon, aralarında Accenture, Amazon, BMW Group, Gilead, Mission Cloud, Orbit Irrigation ve Wunderkind'in de bulunduğu çok sayıda şirketin Q'yu kullandığını söyledi.
Amazon Q, diğer birçok sohbet robotunun aksine web'den bilgi almak yerine, yanıtları "şirketin bilgi havuzlarından, kod tabanlarından ve kurumsal sistemlerinden" alıyor ve bu da bilgilerin yanlış olması veya yanlış kişilerle paylaşılması durumunda daha ciddi sorunlar yaratabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.