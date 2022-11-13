Amazon’un yeni Sparrow robotu insanları işten edecek: Tek başına tüm işi yapıyor

Robot, yapay zekadan faydalanıyor
Sparrow, Amazon depo sistemlerindeki farklı boyutlardaki öğeleri algılayabilen, bunları toplayan ve insan müdahalesi olmadan işleyebilen ilk robot olarak kayıtlara geçiyor. Sparrow, Amazon’un milyonlarca olan ürün yelpazesinin yüzde 65’ini tanımlayabilecek seviyede yeteneğe sahip. Ürünleri algılayıp sıralandırabilme için bir dizi sensöre ve yapay zekaya sahip olan Sparrow’dan önceki nesil robotlar yalnızca yaklaşık 15 farklı boyutta kutuyu algılayabiliyordu.
Amazon, Sparrow'un sıkıcı işleri gerçekleştireceğini ve işçileri diğer görevleri yerine getirmek için özgür bırakacağını aktarıyor. Fakat Amazon’un gelecekte tam otomasyona geçmek için çalışmalar yaptığı da gözlerden kaçmamalı. Teknoloji devi ayrıca, drone tabanlı teslimatlarına daha fazla yoğunlaşmaya başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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