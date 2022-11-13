Amazon’un yeni Sparrow robotu insanları işten edecek: Tek başına tüm işi yapıyor

Tam Boyutta Gör Amazon, bir süre önce gerçekleştirilen Delivering the Future etkinliğinde yeni yapay zeka destekli Sparrow adlı robotik kolunu tanıttı. Amazon’un yeni robot kolu, minimum insan yardımıyla çalışıyor ve depo faaliyet sürecinin büyük kısmını kolaylaştırıyor. Sahip olduğu vantuz kolları sayesinde ürünleri kavrayabilen ve nazikçe bırakabilen robot, çoğu işi kendi kendine yapabiliyor.

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Sparrow, Amazon depo sistemlerindeki farklı boyutlardaki öğeleri algılayabilen, bunları toplayan ve insan müdahalesi olmadan işleyebilen ilk robot olarak kayıtlara geçiyor. Sparrow, Amazon’un milyonlarca olan ürün yelpazesinin yüzde 65’ini tanımlayabilecek seviyede yeteneğe sahip. Ürünleri algılayıp sıralandırabilme için bir dizi sensöre ve yapay zekaya sahip olan Sparrow’dan önceki nesil robotlar yalnızca yaklaşık 15 farklı boyutta kutuyu algılayabiliyordu.

Amazon giderek otomasyon tekniğini benimsemeye başlıyor. Zira firma esasında bir e-ticaret şirketi ve depoların genel olarak üretim gerçekleşmiyor. Dolayısıyla depo faaliyetlerinin büyük bir kısmı tekrar eden hareketlere dayanan iş yüklerinden oluşuyor. Bu alanda daha fazla robot kullanmak isteyen firmanın yeni Sparrow robotu tam da bunun için geliştirilmiş durumda.

Amazon, Sparrow'un sıkıcı işleri gerçekleştireceğini ve işçileri diğer görevleri yerine getirmek için özgür bırakacağını aktarıyor. Fakat Amazon’un gelecekte tam otomasyona geçmek için çalışmalar yaptığı da gözlerden kaçmamalı. Teknoloji devi ayrıca, drone tabanlı teslimatlarına daha fazla yoğunlaşmaya başlamış durumda.

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