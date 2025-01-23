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    AMD açıkladı: AMD Radeon RX 9070 serisi ertelendi?

    AMD, CES 2025'te tanıtılan Radeon RX 9000 serisini Mart ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Peki ekran kartlarının çıkış tarihi neden gecikti? İşte yanıtı... 
    AMD açıkladı: AMD Radeon RX 9070 serisi ertelendi? Tam Boyutta Gör
    AMD, CES 2025’te Radeon RX 9000 serisini duyurmuş olsa da, bildiğiniz gibi herhangi bir teknik detay açıklamadı. Yakın tarihte ise ekran kartlarının Mart 2025’te piyasaya sürüleceğini doğruladı ancak bu kez de gecikmenin nedenine değinilmedi. Şimdi ise Ryzen ve Radeon bölümlerinden sorumlu yöneticisi David McAfee, erteleme kararı hakkında bazı yeni detaylar paylaştı.

    "Yazılıma ve FSR 4.0'a odaklanıyoruz"

    Kaçıranlar için daha önceki söylentilerde Radeon RX 9070 ve 9070 XT'nin en azından bu ay içinde tanıtacağı söyleniyordu. Ancak durum böyle olmadı ve bu tarihin bu tarihin Mart 2025'e kadar uzayacağı doğrulandı. AMD'nin üst düzey yöneticilerinden David McAfee ise, Hardware Unboxed'a verdiği yanıtta yeni nesil kartların neden geciktiğini açıkladı. 

    McAfee’ye göre marka, yeni GPU'lar için yazılım tarafında daha fazla optimizasyon yapabilmek adına ekstra zaman harcıyor. Bu süreçte sürücüler ve yazılım paketi, maksimum performans ve kararlılık için geliştirilmiş olacak: "Maksimum performans için yazılımımızı optimize etmek ve daha fazla FSR 4 başlığına ulaşmak için biraz daha fazla zaman harcıyoruz."

    Kaçıranlar için AMD'nin ekran kartı lansmanlarında genel olarak stok sıkıntısı yaşadığını söyleyelim. Ancak bu kez, perakendecilere daha önceden gönderilen ürünler sayesinde çıkışta daha fazla ürün bulunması bekleniyor. Böylece önceki nesillerde yaşanan stok problemlerinin önüne geçilmiş olacak. Ayrıca AMD’nin Mart ayını seçmesinin bir diğer sebebi de Nvidia’nın yeni nesil GeForce RTX 5070 serisinin performansını izlemek istemesi.

    Keza Nvidia’nın RTX 5070 serisini Şubat ayında piyasaya sürmesi beklenirken, AMD’nin stratejik olarak bu lansmanı takip ederek kendi fiyatlandırma ve konumlandırma hamlelerini şekillendirdiği düşünülüyor. Şu an için AMD, Radeon RX 9070 XT’nin performans seviyesini henüz net olarak doğrulamadı. Ancak sızıntılara göre kartın, RTX 4070 Ti ile RTX 4080 arasında bir seviyede olacağı tahmin ediliyor.

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