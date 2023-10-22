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    Anlık Bildirim

    AMD Anti-Lag+ merkezli Counter Strike 2 banları kalkıyor

    Counter Strike 2'de AMD'nin Anti-Lag+ merkezli yasaklanma (ban) sorunları çözülüyor. An itibarıyla CS'den banlanan oyuncuların tespit süreci başladı. İşte detaylar...
    AMD Anti-Lag+ merkezli Counter Strike 2 banları kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi yakın tarihte oyuncularla buluşan Counter Strike 2, AMD ekran kartları özelinde ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.Öyle ki geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda Valve, AMD kullanıcılarına uyarıda bulunmuş ve Anti-Lag+ özelliğinin açılması durumunda oyuncuların banlanacağını belirtmişti. Şimdi bir haftalık aranın ardından bu yasaklar kalkıyor.

    Anti-Lag+ merkezli CS 2 banları kalkmaya başladı

    Kaçıranlar için AMD ekran kartları için yayınlanan Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü, CS2 için Anti-Lag+ desteğini beraberinde getirdi. Radeon RX7000 serisi ekran kartlarına özel olarak tanıtılan bu özellik için özetle daha gelişmiş bir Gecikme Önleme teknoloji diyebiliriz. Ancak bu sistemde yaşanan bir hata, CS'nin Valve Anti-Cheat (VAC) hile koruma sistemini tetikledi ve oyuncular sistem tarafından banlandı.

    O tarihten bu yana AMD, ban endişelerini gerekçe göstererek Anti-Lag+ teknolojisini tüm oyunlardan kaldırdı ve sürücüyü güncelleyip banlanan oyuncuların tespit edileceğini bildirmişti. An itibarıyla bu adımlar atılmaya başlandı. Yakın tarihli paylaşımında AMD, ''Anti-Lag+ kaynaklı banlarını kaldırma sürecinin başladığını'' duyurdu.

    Anti-Lag Plus'ın ne zaman erişime açılacağı ise halen belirsiz. Ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni Adrenalin sürücülerinde çözüleceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu hatanın yalnızca CS 2 özelinde yaşanmadığını belirtelim. Benzer bir hata daha önce Apex Legends ve Modern Warfare 2 gibi yapımlarda da görülmüştü.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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