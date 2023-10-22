AMD Anti-Lag+ merkezli Counter Strike 2 banları kalkıyor

Anti-Lag+ merkezli CS 2 banları kalkmaya başladı
Kaçıranlar için AMD ekran kartları için yayınlanan Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü, CS2 için Anti-Lag+ desteğini beraberinde getirdi. Radeon RX7000 serisi ekran kartlarına özel olarak tanıtılan bu özellik için özetle daha gelişmiş bir Gecikme Önleme teknoloji diyebiliriz. Ancak bu sistemde yaşanan bir hata, CS'nin Valve Anti-Cheat (VAC) hile koruma sistemini tetikledi ve oyuncular sistem tarafından banlandı.
O tarihten bu yana AMD, ban endişelerini gerekçe göstererek Anti-Lag+ teknolojisini tüm oyunlardan kaldırdı ve sürücüyü güncelleyip banlanan oyuncuların tespit edileceğini bildirmişti. An itibarıyla bu adımlar atılmaya başlandı. Yakın tarihli paylaşımında AMD, ''Anti-Lag+ kaynaklı banlarını kaldırma sürecinin başladığını'' duyurdu.
Anti-Lag Plus'ın ne zaman erişime açılacağı ise halen belirsiz. Ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni Adrenalin sürücülerinde çözüleceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu hatanın yalnızca CS 2 özelinde yaşanmadığını belirtelim. Benzer bir hata daha önce Apex Legends ve Modern Warfare 2 gibi yapımlarda da görülmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.