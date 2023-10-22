Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yakın tarihte oyuncularla buluşan Counter Strike 2, AMD ekran kartları özelinde ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı.Öyle ki geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda Valve, AMD kullanıcılarına uyarıda bulunmuş ve Anti-Lag+ özelliğinin açılması durumunda oyuncuların banlanacağını belirtmişti. Şimdi bir haftalık aranın ardından bu yasaklar kalkıyor.

Anti-Lag+ merkezli CS 2 banları kalkmaya başladı

Kaçıranlar için AMD ekran kartları için yayınlanan Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü, CS2 için Anti-Lag+ desteğini beraberinde getirdi. Radeon RX7000 serisi ekran kartlarına özel olarak tanıtılan bu özellik için özetle daha gelişmiş bir Gecikme Önleme teknoloji diyebiliriz. Ancak bu sistemde yaşanan bir hata, CS'nin Valve Anti-Cheat (VAC) hile koruma sistemini tetikledi ve oyuncular sistem tarafından banlandı.

O tarihten bu yana AMD, ban endişelerini gerekçe göstererek Anti-Lag+ teknolojisini tüm oyunlardan kaldırdı ve sürücüyü güncelleyip banlanan oyuncuların tespit edileceğini bildirmişti. An itibarıyla bu adımlar atılmaya başlandı. Yakın tarihli paylaşımında AMD, ''Anti-Lag+ kaynaklı banlarını kaldırma sürecinin başladığını'' duyurdu.

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Anti-Lag Plus'ın ne zaman erişime açılacağı ise halen belirsiz. Ancak önümüzdeki haftalarda yayınlanacak yeni Adrenalin sürücülerinde çözüleceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu hatanın yalnızca CS 2 özelinde yaşanmadığını belirtelim. Benzer bir hata daha önce Apex Legends ve Modern Warfare 2 gibi yapımlarda da görülmüştü.

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AMD Anti-Lag+ merkezli Counter Strike 2 banları kalkıyor