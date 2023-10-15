AMD ekran kartı olanlar dikkat: Counter Strike 2'de banlanabilirsiniz!

Tam Boyutta Gör Valve, AMD ekran kartı kulanan CS 2 oyuncularına uyarıda bulundu. Ant-Lag özelliğinin açılması durumunda oyuncuların banlanacağı net bir şekilde söylendi. AMD, sürücüyü güncelleyip bu durumdan etkilenen oyuncuları tespit edip banlarının kaldıracağını da ekledi.

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Anti-Lag özelliğini açmayın!

Açıklamaya göre, son sürücü güncellemeleriyle gelen özellikler engine dll işlevlerini değiştirerek uygulanıyor. Oyuncuların oynamaya devam etmek için bu özelliği kapatmaları isteniyor. Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü CS2’ye Anti-Lag Plus desteğini getiriyor. Ayrıca bu özellik Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarına özel, eski modelleri etkilemiyor.

Alt+L tuşlarına basarak AMD’nin yeni özelliği devre dışı bırakılabiliyor. Bu arada bu sorun Counter Strike 2 ile sınırlı değil. Call of Duty: Modern Warfare 2, CoD: Warzone 2, Apex Legends gibi başka oyunlarda da Anti-Lag Plus özelliğini açan oyuncular, banlandıklarını ya da oyunun çöktüğünü söylüyor.

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