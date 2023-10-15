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    Anlık Bildirim

    AMD ekran kartı olanlar dikkat: Counter Strike 2'de banlanabilirsiniz!

    Counter Strike 2 (CS2) geliştiricileri, AMD ekran kartı kullanıcılarını uyardı. Güncel sürücüyle gelen yeni özellik, oyuncuların banlanmasına yol açıyor.              
    amd ekran kartı counter strike 2 ban Tam Boyutta Gör
    Valve, AMD ekran kartı kulanan CS 2 oyuncularına uyarıda bulundu. Ant-Lag özelliğinin açılması durumunda oyuncuların banlanacağı net bir şekilde söylendi. AMD, sürücüyü güncelleyip bu durumdan etkilenen oyuncuları tespit edip banlarının kaldıracağını da ekledi.

    Anti-Lag özelliğini açmayın!

    Açıklamaya göre, son sürücü güncellemeleriyle gelen özellikler engine dll işlevlerini değiştirerek uygulanıyor. Oyuncuların oynamaya devam etmek için bu özelliği kapatmaları isteniyor. Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü CS2’ye Anti-Lag Plus desteğini getiriyor. Ayrıca bu özellik Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarına özel, eski modelleri etkilemiyor.

    Alt+L tuşlarına basarak AMD’nin yeni özelliği devre dışı bırakılabiliyor. Bu arada bu sorun Counter Strike 2 ile sınırlı değil. Call of Duty: Modern Warfare 2, CoD: Warzone 2, Apex Legends gibi başka oyunlarda da Anti-Lag Plus özelliğini açan oyuncular, banlandıklarını ya da oyunun çöktüğünü söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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