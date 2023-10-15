AMD ekran kartı olanlar dikkat: Counter Strike 2'de banlanabilirsiniz!

Anti-Lag özelliğini açmayın!
Açıklamaya göre, son sürücü güncellemeleriyle gelen özellikler engine dll işlevlerini değiştirerek uygulanıyor. Oyuncuların oynamaya devam etmek için bu özelliği kapatmaları isteniyor. Adrenaline Edition sürüm 23.30.1 sürücüsü CS2’ye Anti-Lag Plus desteğini getiriyor. Ayrıca bu özellik Radeon RX 7000 serisi ekran kartlarına özel, eski modelleri etkilemiyor.
Alt+L tuşlarına basarak AMD’nin yeni özelliği devre dışı bırakılabiliyor. Bu arada bu sorun Counter Strike 2 ile sınırlı değil. Call of Duty: Modern Warfare 2, CoD: Warzone 2, Apex Legends gibi başka oyunlarda da Anti-Lag Plus özelliğini açan oyuncular, banlandıklarını ya da oyunun çöktüğünü söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.