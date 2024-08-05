AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 seviyesinde performans sunabilir

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Tam Boyutta Gör AMD'nin Strix Halo kod adlı yeni dizüstü bilgisayar APU’ları birkaç gün önce Geekbench'te ortaya çıkmış ve ardından AMD'nin Ryzen AI yazılımında görüşmüştü. Şimdi ise Strix Halo APU’sunun kalıp tasarımı ortaya çıkarak yeni bilgilerin elde edilmesine vesile oldu. AMD’nin Strix Halo APU’ları ile dizüstünde performans konusunda çok güçlü olması bekleniyor.

Detaylarına burada yer verdiğimiz Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde AMD, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD’nin sadece Zen 5 çekirdeklerini kullanacağı ve bunun da performansa doğrudan etki edeceği belirtiliyor. Son sızıntı aynı zamanda GPU yani grafik tarafının da iddialı olacağını ortaya koyuyor.

Chiplet tabanlı Strix Halo performansta büyüleyebilir

Yeni sızıntıda chiplet tasarımlı Strix Halo APU'daki en büyük kalıbın 307mm² kalıp alanı tüketecek olan RDNA 3.5 temelli GPU’ya ayrıldığını görüyoruz. 2 adet Zen 5 CCD (Core Chiplet Die) 66mm² kalıp alanı kullanıyor ve toplam kalıp alanı 439mm² seviyesine çıkıyor. Strix Halo için en azından üç yapılandırma dahil olmak üzere bazı termal tasarım verileri de sızdırıldı: 55w, 85W ve 120W. Sızıntı ayrıca LPDDR5X-8533 belleğin 256-bit bellek arayüzüne bağlı olacağını da doğruluyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni Strix Halo APU'su, GN21-X6 grafik kartı içeren bir Intel sistemiyle karşılaştırılıyor. Bu kod adı, 80W'tan çok daha fazla güç çekebilen RTX 4070 dizüstü bilgisayar GPU’suna işaret ediyor. Bu durumda, RTX 4070 80W'lık bir sistem, Strix Halo APU tabanlı bir sistemle aynı güç gereksinimlerine sahip olacak.

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AMD'nin Strix Halo APU'sunda GPU tarafında 40 CU (Hesaplama Birimi)-Compute Unit) kullanması bekleniyor. Bu, yeni piyasaya sürülen Strix Point APU'da bulunan 12-16 hesaplama birimine göre iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz. Bu da sadece güç tüketimi açısından değil performans açısından da RTX 4070 80W’lı bir cihazlarla benzer veya yakın bir grafik performansına erişilebileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak eğer Strix Halo'nun gücünün bir Steam Deck tipi cihaz için kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyorsanız, yukarıdaki TDP derecelendirmeleri bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Hatırlatmak gerekirse Steam Deck’in TDP değeri sadece 15W ile ROG Ally X ve benzeri cihazlar sadece 30W'a kadar çıkıyor. Strix Halo için minimum 55W TDP derecelendirmesi el konsolları için pek uyumlu olmadığına işaret ediyor.

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AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 performansı sunabilir