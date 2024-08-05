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    AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 seviyesinde performans sunabilir

    AMD'nin yaklaşan Strix Halo dizüstü bilgisayar APU’ları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Belirtilenlere göre yeni RDNA 3,5 GPU’su RTX 4070 seviyesinde oyun performansı sunaca.
    AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 performansı sunabilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Strix Halo kod adlı yeni dizüstü bilgisayar APU’ları birkaç gün önce Geekbench'te ortaya çıkmış ve ardından AMD'nin Ryzen AI yazılımında görüşmüştü. Şimdi ise Strix Halo APU’sunun kalıp tasarımı ortaya çıkarak yeni bilgilerin elde edilmesine vesile oldu. AMD’nin Strix Halo APU’ları ile dizüstünde performans konusunda çok güçlü olması bekleniyor.

    Detaylarına burada yer verdiğimiz Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde AMD, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD’nin sadece Zen 5 çekirdeklerini kullanacağı ve bunun da performansa doğrudan etki edeceği belirtiliyor. Son sızıntı aynı zamanda GPU yani grafik tarafının da iddialı olacağını ortaya koyuyor.

    Chiplet tabanlı Strix Halo performansta büyüleyebilir

    Yeni sızıntıda chiplet tasarımlı Strix Halo APU'daki en büyük kalıbın 307mm² kalıp alanı tüketecek olan RDNA 3.5 temelli GPU’ya ayrıldığını görüyoruz. 2 adet Zen 5 CCD (Core Chiplet Die) 66mm² kalıp alanı kullanıyor ve toplam kalıp alanı 439mm² seviyesine çıkıyor. Strix Halo için en azından üç yapılandırma dahil olmak üzere bazı termal tasarım verileri de sızdırıldı: 55w, 85W ve 120W. Sızıntı ayrıca LPDDR5X-8533 belleğin 256-bit bellek arayüzüne bağlı olacağını da doğruluyor.

    AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 performansı sunabilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni Strix Halo APU'su, GN21-X6 grafik kartı içeren bir Intel sistemiyle karşılaştırılıyor. Bu kod adı, 80W'tan çok daha fazla güç çekebilen RTX 4070 dizüstü bilgisayar GPU’suna işaret ediyor. Bu durumda, RTX 4070 80W'lık bir sistem, Strix Halo APU tabanlı bir sistemle aynı güç gereksinimlerine sahip olacak.

    AMD'nin Strix Halo APU'sunda GPU tarafında 40 CU (Hesaplama Birimi)-Compute Unit) kullanması bekleniyor. Bu, yeni piyasaya sürülen Strix Point APU'da bulunan 12-16 hesaplama birimine göre iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz. Bu da sadece güç tüketimi açısından değil performans açısından da RTX 4070 80W’lı bir cihazlarla benzer veya yakın bir grafik performansına erişilebileceğini gösteriyor.

    AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 performansı sunabilir Tam Boyutta Gör
    Son olarak eğer Strix Halo'nun gücünün bir Steam Deck tipi cihaz için kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyorsanız, yukarıdaki TDP derecelendirmeleri bunun pek mümkün olmadığını söylüyor. Hatırlatmak gerekirse Steam Deck’in TDP değeri sadece 15W ile ROG Ally X ve benzeri cihazlar sadece 30W'a kadar çıkıyor. Strix Halo için minimum 55W TDP derecelendirmesi el konsolları için pek uyumlu olmadığına işaret ediyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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