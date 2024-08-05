AMD’nin Strix Halo APU’ları RTX 4070 seviyesinde performans sunabilir

Detaylarına burada yer verdiğimiz Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde AMD, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD’nin sadece Zen 5 çekirdeklerini kullanacağı ve bunun da performansa doğrudan etki edeceği belirtiliyor. Son sızıntı aynı zamanda GPU yani grafik tarafının da iddialı olacağını ortaya koyuyor.
Chiplet tabanlı Strix Halo performansta büyüleyebilir
Yeni sızıntıda chiplet tasarımlı Strix Halo APU'daki en büyük kalıbın 307mm² kalıp alanı tüketecek olan RDNA 3.5 temelli GPU’ya ayrıldığını görüyoruz. 2 adet Zen 5 CCD (Core Chiplet Die) 66mm² kalıp alanı kullanıyor ve toplam kalıp alanı 439mm² seviyesine çıkıyor. Strix Halo için en azından üç yapılandırma dahil olmak üzere bazı termal tasarım verileri de sızdırıldı: 55w, 85W ve 120W. Sızıntı ayrıca LPDDR5X-8533 belleğin 256-bit bellek arayüzüne bağlı olacağını da doğruluyor.
AMD'nin Strix Halo APU'sunda GPU tarafında 40 CU (Hesaplama Birimi)-Compute Unit) kullanması bekleniyor. Bu, yeni piyasaya sürülen Strix Point APU'da bulunan 12-16 hesaplama birimine göre iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz. Bu da sadece güç tüketimi açısından değil performans açısından da RTX 4070 80W’lı bir cihazlarla benzer veya yakın bir grafik performansına erişilebileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.