AMD onayladı: Radeon RX 7000 serisi tamamlandı

Radeon RX 7000 serisi tamamlandı
Bilmeyenler için kısa süre önce tanıtılan RX 7800 XT ve 7700 XT, sırasıyla 499 ve 449 dolar fiyat etiketiyle karşımıza çıktı. Böylelikle AMD, RX 7600 (269 dolar) ile RX 7700 XT arasındaki boşluğu kapatmamayı seçti. Bu durumsa XT olmayan orta seviye Radeon GPU'lara dair soru işaretlerine neden oldu diyebiliriz.
AMD Grafik İş Birimi başkanı Scoot Herkleman ise, Gamescom sonrasında bu sorulara açıklık getirdi. Yetkili isim RDNA3 serisinin artık tamamlandığını ve bu nesilde yeni ASIC'ler (tümleşik devre) için herhangi bir plan olmadığını belirtti. AMD'den gelen açıklamanın biraz ilginç olduğunu belirtmemiz gerek.
Zira daha önce şirketin yeni mobil GPU'lar üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Ancak Heckleman'in masaüstü mü yoksa mobil GPU'lara mı atıfta bulunduğu net değil. Bu nedenle detayları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.