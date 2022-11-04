AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 karşı karşıya: Oyun performansında kim önde?

AMD’nin rakamlarına göre Radeon RX 7900 XTX, 4K UHD çözünürlükte şirketin mevcut RX 6950 XT kartından yüzde 50 ila yüzde 70 arasında daha yüksek performans sunuyor. AMD’nin bu iddialarını inceleyen ve resmi notları irdeleyen kullanıcı, mevcut RTX 4090 oyun testleriyle AMD’nin verilerini harmanlamış durumda.
AMD verilerine dayalı tahmini kıyaslama
Daha açık olmak gerekirse, aşağıdaki tablolar Radeon RX 7900 XTX’in AMD verilerine göre “tahmin edilmiş” rakamlara dayanırken RTX 4090 yapılan incelemelerin ortalamalarına dayanıyor.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence