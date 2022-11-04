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    AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 karşı karşıya: Oyun performansında kim önde?

    AMD, beklenen yeni nesil amiral sınıfı ekran kartı Radeon RX 7900 XTX’i tanıttı. Peki Radeon RX 7900 XTX, oyun performansında rakibi Nvidia RTX 4090’a karşı neler sunuyor?
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    AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 oyunlarda karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    AMD, 3 Kasım tarihinde yeni RDNA 3 mimarisinin üstünde şekillenen Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT ekran kartlarını tanıttı. Mimarinin ve yeni GPU’nun getirisi olarak kartlar önceki modellere göre watt başına performansı oldukça iddialı bir şekilde yüzde 50’den fazla artırıyor. Peki AMD’nin verdiği rakamlar Nvidia GeForce RTX 4090’a kıyasla Radeon RX 7900 XTX’i nerede konumlandırıyor?

    AMD’nin rakamlarına göre Radeon RX 7900 XTX, 4K UHD çözünürlükte şirketin mevcut RX 6950 XT kartından yüzde 50 ila yüzde 70 arasında daha yüksek performans sunuyor. AMD’nin bu iddialarını inceleyen ve resmi notları irdeleyen kullanıcı, mevcut RTX 4090 oyun testleriyle AMD’nin verilerini harmanlamış durumda.

    AMD verilerine dayalı tahmini kıyaslama

    Daha açık olmak gerekirse, aşağıdaki tablolar Radeon RX 7900 XTX’in AMD verilerine göre “tahmin edilmiş” rakamlara dayanırken RTX 4090 yapılan incelemelerin ortalamalarına dayanıyor.

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 oyunlarda karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Bu bilgilere göre Radeon RX 7900 XTX oyun performansın GeForce RTX 4090’ı geçemiyor ancak çok da gerisinde kalmıyor. Öyle ki, Watch Dogs Legion'da RTX 4090, RX 7900 XTX'ten sadece yüzde 6,4 daha hızlı. Cyberpunk 2077 ve Metro Exodus’da iki kart neredeyse denk görülüyor.
    AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 oyunlarda karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    RTX 4090, Call of Duty: Modern Warfare II (2022)’de RX 7900 XTX'ten yüzde 4,4 daha hızlı görünüyor. Genel olarak baktığımızda RX 7900 XTX, rakibi RTX 4090’dan bu kıyaslamaya göre yüzde 5-10’luk yakın diliminde yer alıyor.

    RTX 4090 liderliğe devam edecek

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve Nvidia RTX 4090 oyunlarda karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak baktığımızda AMD’nin açıkladığı rakamların “ortalama” değerler mi yoksa elde edilen maksimum sonuç mu olduğunu bilmiyoruz. Fakat RX 6950 XT’ten yüzde 50 ila yüzde 70 arasında daha performanslı olan RX 7900 XTX, RTX 4080’i geride bırakacak gibi duruyor. Elbette kartlar testerlara ulaştığında en sağlıklı sonuçları elde edeceğiz fakat ilk bilgiler gösteriyor ki RX 7900 XTX, Nvidia'nın RTX 4090 ile RTX 4080 kartlarının arasında konumlanacak. RX 7900 XTX, 999 dolar fiyat ile gelirken RTX 4090 ise 1.599 dolar fiyat etiketine sahip.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 2 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 17 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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