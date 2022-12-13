AMD Radeon RX 7900 XTX ve XT oyun testleri çıktı: RTX 4080’i geçebiliyor mu?

Kartların özelliklerine ve ayrıntılı bilgilerine hemen üst paragraftaki bağlantılardan ziyaret edebilirsiniz ancak kısa bir özet geçsek yine de fena olmayacaktır. AMD, RX 7900 serisini tanıtırken RX 7900 XTX ile RX 6950 XT’yi karşılaştırdı ve yüzde 50-70 arasında performans artışı olduğunu belirtti. Dolayısıyla AMD’nin bu verisine göre RX 7900 XTX’in Nvidia’nın RX 4080 kartından yüzde 15-20 oranında hızlı olması bekleniyordu. Ancak durum pek de öyle değil.
Bu arada dikkate alınması gereken bir diğer önemli detay fiyatlandırma. AMD’nin RX 7900 XTX ve 7900 XT kartları sırasıyla 899 Dolar ve 999 Dolar fiyata, Nvidia RTX 4080 ve RTX 4090 ise sırasıyla 1199 Dolar ve 1599 Dolar fiyata sahip. AMD, RX 6900 XT’nin çıkış fiyatını aynı şekilde korumuş durumda. Nvidia tarafındaysa RX 4080, RX 3080’in neredeyse iki katı fiyatına, RX 4090 ise RX 3090 ile neredeyse aynı fiyattan satışa çıktı.
Radeon RX 7900 XTX / XT oyun testleri
Buna göre, RX 7900 XTX, test edilen oyunların ortalamasına göre 1440p çözünürlükte RTX 4090’dan yüzde 15-20 daha yavaş. RTX 3090 Ti ile karşılaştırıldığında da yüzde 20 civarında 7900 XTX’in daha iyi olduğu görülmekte. Öte yandan RX 7900 XTX, RTX 4080’den 1440p’de çok az hızlıyken durumu eşit kabul edebiliriz.
Radeon RX 7900 serisi ışın izlemede çuvallıyor
Dolayısıyla bu senaryoda XT’nin yakın takibi de söz konusu değil. Genel olarak RT performansında RX 7900 XTX, daha çok RX 3090 Ti’ın rakibi diyebiliriz. Öte yandan DLSS 3.0 ile FSR 2.0/2.1 arsındaki fark da hayli yüksek. AMD’nin FSR 3.0 teknoloji önümüzdeki yıl gelecek ve o zaman bu aradaki fark biraz daha kapanacaktır.
Özet
Radeon 7900 XTX, ışın izlemeyi açmadığınız sürece genel olarak kendisinden 200 Dolar daha pahalı olan RTX 4080'i geride bırakıyor ya da denk performans sergiliyor. Daha da ucuz olan 7900 XT ile de performans farkı çok büyük değil. Önceki nesle göre güç tüketiminde ciddi iyileşmeler söz konusu ancak olan RTX 4080'in Radeon 7900 XTX’ten bu anlamda daha iyi (yaklaşık yüzde 15) olduğunu da belirtelim.
FSR halen daha rakibine göre yetersiz ancak çıkacak olan FSR 3.0 bir ilaç olabilir. Öte yandan ışın izleme tarafında da Nvidia bir adım daha önde. Güç tüketiminde olduğu gibi RX 7900 serisi aynı zamanda biraz daha sıcak çalışıyor.Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2022/12/review-amds-radeon-rx-7900-gpus-are-great-4k-gaming-gpus-with-caveats/ https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/ https://www.techspot.com/review/2588-amd-radeon-7900-xtx/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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