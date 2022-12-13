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    AMD Radeon RX 7900 XTX ve XT oyun testleri çıktı: RTX 4080’i geçebiliyor mu?

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT, artık satışa sunulmuş durumda ve ilk performans test sonuçları da paylaşıldı. Peki AMD, yeni nesilde Nvidia’nın RTX 40 serisiyle boy ölçüşebilecek mi?
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    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT oyun testleri çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni nesil Navi 3 tabanlı Radeon RX 7900 XTX ve Radeon RX 7900 XT ekran kartları raflardaki yerini almaya başladı. Aynı zamanda kartlar hakkında bağımsız yayıncılar tarafından da ilk inceleme sonuçları paylaşıldı. Peki RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarını oyun performansı nasıl? Nvidia’nın RTX 4090 ve RTX 4080’ine karşı ne durumda? Görünen o ki Nvidia’nın RTX 4090 kartı tamamıyla rakipsiz.

    Kartların özelliklerine ve ayrıntılı bilgilerine hemen üst paragraftaki bağlantılardan ziyaret edebilirsiniz ancak kısa bir özet geçsek yine de fena olmayacaktır. AMD, RX 7900 serisini tanıtırken RX 7900 XTX ile RX 6950 XT’yi karşılaştırdı ve yüzde 50-70 arasında performans artışı olduğunu belirtti. Dolayısıyla AMD’nin bu verisine göre RX 7900 XTX’in Nvidia’nın RX 4080 kartından yüzde 15-20 oranında hızlı olması bekleniyordu. Ancak durum pek de öyle değil.

    Bu arada dikkate alınması gereken bir diğer önemli detay fiyatlandırma. AMD’nin RX 7900 XTX ve 7900 XT kartları sırasıyla 899 Dolar ve 999 Dolar fiyata, Nvidia RTX 4080 ve RTX 4090 ise sırasıyla 1199 Dolar ve 1599 Dolar fiyata sahip. AMD, RX 6900 XT’nin çıkış fiyatını aynı şekilde korumuş durumda. Nvidia tarafındaysa RX 4080, RX 3080’in neredeyse iki katı fiyatına, RX 4090 ise RX 3090 ile neredeyse aynı fiyattan satışa çıktı.

    Radeon RX 7900 XTX / XT oyun testleri

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT oyun testleri çıktı Tam Boyutta Gör
    Yapılan Radeon RX 7900 XTX / XT için yapılan oyun performans testleri AMD’nin iddiaların biraz şişirilmiş olduğunu gösteriyor ancak bu performansın kötü olduğu anlamına gelmemekte. Bir bir oyun performans sonuçlarından ziyade testleri yapılan oyunlarda alınan performansın ortalamasını vermek daha mantıklı olacaktır.

    Buna göre, RX 7900 XTX, test edilen oyunların ortalamasına göre 1440p çözünürlükte RTX 4090’dan yüzde 15-20 daha yavaş. RTX 3090 Ti ile karşılaştırıldığında da yüzde 20 civarında 7900 XTX’in daha iyi olduğu görülmekte. Öte yandan RX 7900 XTX, RTX 4080’den 1440p’de çok az hızlıyken durumu eşit kabul edebiliriz.

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT oyun testleri çıktı Tam Boyutta Gör
    4K oyun testlerinde ise RX 7900 XTX, RTX 4080’den yüzde 4 daha hızlı olsa da oyundan oyuna performans farkları kart bağımsız -/+ yüzde 20 oynamakta. Bu arada RTX 4090, 4K’da yüzde 20 daha hızlı. Ek olarak RX 7900 XT’nin abisinden 4K’da yüzde 15 düzeyinde daha yavaş olduğunu belirtelim. Bununla birlikte RX 7900 XTX, RX 6900 XT ve 6800 XT’den sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 60 hızlıyken RX 6950 XT’ten ise yüzde 35, RTX 3090 Ti’dan ise yüzde 25 dolaylarında daha hızlı.

    Radeon RX 7900 serisi ışın izlemede çuvallıyor

    AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT oyun testleri çıktı Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar, RX 7900 kartları fiyat da göz önüne alındığında oldukça iyi bir tercih gibi duruyor. Ancak ışınları izlemeye başladığınızda işler biraz karmaşıklaşıyor. Işın izleme performansında Nvidia, RTX 4080 ve 4090 ile adeta gazı köklüyor. RT açık 4K testlerde RTX 4080, neredeyse her oyunda RX 7900 XTX’ten yüzde 15-25 daha iyi performans sergiliyor.

    Dolayısıyla bu senaryoda XT’nin yakın takibi de söz konusu değil. Genel olarak RT performansında RX 7900 XTX, daha çok RX 3090 Ti’ın rakibi diyebiliriz. Öte yandan DLSS 3.0 ile FSR 2.0/2.1 arsındaki fark da hayli yüksek. AMD’nin FSR 3.0 teknoloji önümüzdeki yıl gelecek ve o zaman bu aradaki fark biraz daha kapanacaktır.

    Özet

    Radeon 7900 XTX, ışın izlemeyi açmadığınız sürece genel olarak kendisinden 200 Dolar daha pahalı olan RTX 4080'i geride bırakıyor ya da denk performans sergiliyor. Daha da ucuz olan 7900 XT ile de performans farkı çok büyük değil. Önceki nesle göre güç tüketiminde ciddi iyileşmeler söz konusu ancak olan RTX 4080'in Radeon 7900 XTX’ten bu anlamda daha iyi (yaklaşık yüzde 15) olduğunu da belirtelim.

    FSR halen daha rakibine göre yetersiz ancak çıkacak olan FSR 3.0 bir ilaç olabilir. Öte yandan ışın izleme tarafında da Nvidia bir adım daha önde. Güç tüketiminde olduğu gibi RX 7900 serisi aynı zamanda biraz daha sıcak çalışıyor.

    Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2022/12/review-amds-radeon-rx-7900-gpus-are-great-4k-gaming-gpus-with-caveats/ https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7900-xtx/ https://www.techspot.com/review/2588-amd-radeon-7900-xtx/
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