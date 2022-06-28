Ryzen 7000 mobil işlemciler detaylanıyor: RDNA 3 ile RTX 3060'a rakip olabilir

Tam Boyutta Gör

AMD’nin merakla beklenen yeni nesil Zen 4 mimarisinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Red Gaming Tech, yeni mimari içerisinde iki seriye ayrılacak Zen 4 mobil işlemcilerin ilk detaylarına ulaşmayı başardı.

Dragon Range ve Phoenix olarak ikiye ayrılıyor

Bildirilenlere göre yeni mobil serinin tepe noktasında yer alan Dragon Range serisiyle Intel’in Alder Lake-HX serisine doğrudan yanıt veren AMD, daha az GPU gücü karşılığında CPU performansına öncelik verecek. Böylece yeni işlemcilerin 4,8 GHz ila 5,0 GHz'den yüksek saat hızlarına sahip olması beklenirken, RDNA 2 entegre grafik çözümleri 2 hesaplama birimi içerecek.

Apple M2 vs. Apple M1 çip karşılaştırması: Farklar neler? 17 sa. önce eklendi

Sızdırılan listede toplam 4 modelden oluşan Dragon Range serisinin amiral gemileri 16 çekirdekli Ryzen 9 7980HX ve 12 çekirdekli Ryzen 9 7900HX olacak. Sırasıyla 8 ila 6 çekirdek ile gelecek Ryzen 7 7800HX ve Ryzen 5 7600HX ise orta sınıf modellerde yerini alacak.

Tam Boyutta Gör

Daha düşük güç bir tüketimi ve daha yetenekli RDNA 3 entegre grafikleri ile gelen AMD Phoenix serisi ise, Dragon Range'e kıyasla APU sistemlere öncelik verecek. Bununla beraber güç tüketim değerlerinde 35 ila 45W aralığını hedefleyen yeni seri, Dragon Range’e kıyasla 6 ila 12 grafik işlem birimi ve 1536 akış işlemcili bir yapılandırma ile kullanıcılara sunulacak.

Toplam 4 modelden oluşan AMD Phoenix'in en tepe noktasında 8 çekirdek ve 12 grafik işlem birimi ile gelen Ryzen 9 7980HS, 7900HS ve Ryzen 7 7800HS yer alırken, orta sınıf Ryzen 5 7600HS 6 çekirdek ve 6 grafik işlem birimine sahip olacak.

13.nesil Intel Core i9-13900, i9-12900K ile karşılaştırıldı 11 sa. önce eklendi

Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında AMD'nin yeni entegre RDNA 3 çözümünün 2,6 ila 3,0 GHz aralığında bir saat hızı ile gelebileceği ve 9.2 TFLOP’luk bir performansa ulaşabileceği yer alıyor. Bu değerler ile yeni GPU, daha yüksek bir TDP konfigürasyonunda Nvidia RTX 3060 Max-Q’ya yaklaşabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7000 mobil işlemcilerin ilk detayları belli oldu