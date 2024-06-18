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    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    AMD Zen 5 çekirdek mimarisini temel alan yeni nesil Ryzen 9000 masaüstü işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı. Ryzen 9 9950X, AMD Ryzen 9 7950X3D modelinden daha ucuz olabilir.
    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD, Haziran ayının başında Ryzen 9000 işlemcileri duyurmuş ve ailedeki modellere açıklık getirmişti. Lansman sırasında işlemcilerin Temmuz ayında satışa çıkacağı belirtilirken, fiyatlara ise değinilmedi. Şimdi ise bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, erken perakende listelerinde göründü.

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dört modelden oluşuyor. Bunlar ise öncekilerle aynı 16, 12, 8 ve 6 çekirdeğe sahip. AyrıcaZen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı, 8000 MT/s bellek hızları, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma gibi yeniliklerle karşımıza çıktı.

    Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000 serisinin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Listelere göre Ryzen 9000 serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X, 610 ila 647 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

    AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X3D'nin 699 dolar etiketle tanıtıldığını hatırlatalım. Diğer modellere geldiğimizde ise, Ryzen 9 9900X 596 dolar, Ryzen 7 9700X 409 dolar ve Ryzen 5 9600X için belirlenen fiyat ise 315 dolar. 
    • Ryzen 9 9950X - 610 - 647 dolar
    • Ryzen 9 9900X - 596 dolar
    • Ryzen 7 9700X - 409 dolar
    • Ryzen 5 9600X - 315 dolar

    AMD şu ana kadar Ryzen 9000 işlemcilerin Temmuz ayında perakende satış raflarına çıkacağını resmi olarak doğruladı. Ancak bazı perakende kanalları, bu tarihin yalnızca ön siparişler için geçerli olacağını söylüyor. Dolayısıyla resmi fiyatlar ve daha fazlası için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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