Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, Haziran ayının başında Ryzen 9000 işlemcileri duyurmuş ve ailedeki modellere açıklık getirmişti. Lansman sırasında işlemcilerin Temmuz ayında satışa çıkacağı belirtilirken, fiyatlara ise değinilmedi. Şimdi ise bu sessizlik yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Ryzen 9000 masaüstü işlemciler, erken perakende listelerinde göründü.

AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

Kaçıranlar için Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemciler, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X dört modelden oluşuyor. Bunlar ise öncekilerle aynı 16, 12, 8 ve 6 çekirdeğe sahip. AyrıcaZen 4'e kıyasla ortalama %16'lık bir IPC artışı, 8000 MT/s bellek hızları, AI yüklere yönelik grafik bant genişliğinde %100 artış ve LLM'lerde (Large Language Models) %20 AI hızlandırma gibi yeniliklerle karşımıza çıktı.

AMD Ryzen 9000 işlemciler tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. önce eklendi

Hatırlayanlar olacaktır, daha önceki söylentiler Ryzen 9000 serisinin selefi ile benzer fiyatlara satılacağı yönündeydi. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise bunu doğruluyor diyebiliriz. Listelere göre Ryzen 9000 serisinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 9950X, 610 ila 647 dolar arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırmak gerekirse, halihazırda mevcut olan Ryzen 9 7950X3D'nin 699 dolar etiketle tanıtıldığını hatırlatalım. Diğer modellere geldiğimizde ise, Ryzen 9 9900X 596 dolar, Ryzen 7 9700X 409 dolar ve Ryzen 5 9600X için belirlenen fiyat ise 315 dolar.

Ryzen 9 9950X - 610 - 647 dolar

610 - 647 dolar Ryzen 9 9900X - 596 dolar

596 dolar Ryzen 7 9700X - 409 dolar

409 dolar Ryzen 5 9600X - 315 dolar

AMD şu ana kadar Ryzen 9000 işlemcilerin Temmuz ayında perakende satış raflarına çıkacağını resmi olarak doğruladı. Ancak bazı perakende kanalları, bu tarihin yalnızca ön siparişler için geçerli olacağını söylüyor. Dolayısıyla resmi fiyatlar ve daha fazlası için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 9000 işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı