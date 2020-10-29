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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı

    Özellikle yeni nesil konsollara yarı özel yonga tedariği ve Zen işlemcilerin farklı segmentlerdeki satışları firmaya iki kattan daha fazla faaliyet karı kazandırdı.
    41 dk.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı
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    Özellikle 2020 yılı içerisinde adeta şov yapan AMD rekor kırmaya devam ediyor. Hisse senetleri tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan AMD gelir ve faaliyet karı anlamında da rekorları alt üst ediyor.

    Rekorlarla dolu üçüncü çeyrek

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre vergiler düşüldüğünde AMD toplamda 2.8 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 56, çeyrek bazda yüzde 45 artış yakalandı. Faaliyet karı 449 milyon dolar olurken net kar ise 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. Her ikisi de yıl bazında 2 kattan fazla artış gösterdi. Bir dönem zararı azaltmanın yollarını arayan AMD şimdi üst üste dört çeyrektir yüzde 25 üzerinde büyüme gösteriyor.

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    Bilgisayar segmenti bu dönemde 1.67 milyar dolar gelir topladı ve yüzde 31 büyüdü. Ryzen işlemcilerin satışları oldukça başarılı devam ediyor. Ne var ki ekran kartı tarafında satışların düşük olduğu gözlerden kaçmıyor.

    Üçüncü çeyreğin yıldızı ise Yarı Özel ve Kurumsal Yonga bölümü oldu. Yeni nesil konsolların hacimli üretiminin başlaması yanında sunucularda EPYC işlemci satışlarının artması sayesinde bölüm yüzde 116 büyüme yakaladı.

    Yılın dördüncü çeyreğinde Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerin başarılı bir satış yapması bekleniyor. Yine bu dönemde PS5 ve Xbox Series X/S konsollarının üretimi artacak. Ayrıca Radeon RX 6000 serisinin satışları da tabloya etki edebilir.



    https://www.techpowerup.com/273851/amd-reports-third-quarter-2020-financial-results Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 31 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Mesuk Çevik de 3. çeyreği kendini rezil etme rekoru ile kapattı.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virinom (Süleyman Kenar) 31 dk. (düzenlendi) en beğenilen
    Mesuk Çevik de 3. çeyreği kendini rezil etme rekoru ile kapattı.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 5 dk. Virinom
    amd ısınıyo yiğenim, hem driver sorunları var, nvidia amd korkusundan değil, hayırseverliğinden fiyat düşürdü, nvidia kullanmayan tabiki ergendir (imza:kıdemli donanım editörü)
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