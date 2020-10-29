AMD üçüncü çeyreği rekorla kapattı

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Özellikle 2020 yılı içerisinde adeta şov yapan AMD rekor kırmaya devam ediyor. Hisse senetleri tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan AMD gelir ve faaliyet karı anlamında da rekorları alt üst ediyor.

Rekorlarla dolu üçüncü çeyrek

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre vergiler düşüldüğünde AMD toplamda 2.8 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 56, çeyrek bazda yüzde 45 artış yakalandı. Faaliyet karı 449 milyon dolar olurken net kar ise 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. Her ikisi de yıl bazında 2 kattan fazla artış gösterdi. Bir dönem zararı azaltmanın yollarını arayan AMD şimdi üst üste dört çeyrektir yüzde 25 üzerinde büyüme gösteriyor.

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Bilgisayar segmenti bu dönemde 1.67 milyar dolar gelir topladı ve yüzde 31 büyüdü. Ryzen işlemcilerin satışları oldukça başarılı devam ediyor. Ne var ki ekran kartı tarafında satışların düşük olduğu gözlerden kaçmıyor.

Üçüncü çeyreğin yıldızı ise Yarı Özel ve Kurumsal Yonga bölümü oldu. Yeni nesil konsolların hacimli üretiminin başlaması yanında sunucularda EPYC işlemci satışlarının artması sayesinde bölüm yüzde 116 büyüme yakaladı.

Yılın dördüncü çeyreğinde Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemcilerin başarılı bir satış yapması bekleniyor. Yine bu dönemde PS5 ve Xbox Series X/S konsollarının üretimi artacak. Ayrıca Radeon RX 6000 serisinin satışları da tabloya etki edebilir.

https://www.techpowerup.com/273851/amd-reports-third-quarter-2020-financial-results

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