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    Anlık Bildirim

    AMD'ye Çin darbesi: 800 milyon dolarlık zarar açıklaması geldi

    ABD'nin yeni ihracat kısıtlamaları AMD'yi de vurdu. MI308 çiplerine lisans şartı getirildi, şirket 800 milyon dolara kadar zarar açıklayabileceğini duyurdu. İşte detaylar...

    AMD'ye Çin darbesi: 800 milyon dolarlık zarar açıklaması geldi Tam Boyutta Gör
    ABD hükümetinin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını genişletmesi, Nvidia'dan sonra AMD'yi de vurdu. Yeni düzenlemelerle birlikte AMD'nin MI308 GPU'ları da lisans zorunluluğu kapsamına alındı. Şirket, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir zararla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

    Çin yasağı 800 milyon dolarlık zarara yol açtı

    Kaçıranlar için daha önce Nvidia, benzer bir nedenle 5.5 milyar dolarlık zarar açıklamıştı. Her iki şirket de ABD'nin belirlediği sınırların dışına çıkmamak için özel olarak geliştirdikleri yapay zeka çipleriyle Çin pazarında varlık göstermeye çalışıyordu. Ancak Nisan 2025'te yapılan yeni güncellemeyle birlikte, Nvidia H20 ve AMD MI308 gibi çiplerin ihracatı artık yalnızca özel lisansla mümkün olacak.

    AMD hisseleri yeni haberin ardından yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Şirket bu noktada MI308 çiplerinin Çin'e ihracatı için lisans başvurusunda bulunacağını belirtti ancak bu lisansların ne zaman ya da hangi koşullarda verileceği şimdilik belirsiz. Üstelik yeni kural yalnızca Çin’i değil, Hong Kong, Makao ve belirli diğer ülkeleri de kapsıyor.

     

    Öte yandan, kısıtlamalara rağmen yaptırım kapsamındaki çiplerin Çin'e farklı yollarla ulaştırıldığı yönünde iddialar var. Bu noktada Malezya, Singapur ve Vietnam gibi ülkeler üzerinden dolaylı sevkiyatların yapıldığı belirtiliyor. Bu ülkelerin yasa dışı çip akışını engellemek üzere bazı önlemler aldığı belirtiliyor ancak etkinlikleri konusunda net bir tablo oluşmuş değil.

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