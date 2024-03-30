AMD'nin Zen 5 mimarisi, çekirdek bazında %40 performans artışı sunabilir!

Tam Boyutta Gör AMD'nin yakında gelecek olan Zen 5 CPU çekirdek mimarisi, Zen 4 çekirdeğine göre büyük performans kazanımları sunabilir. Anandtech forumunda @Kepler_L2 isimli kullanıcının iddiasına göre yeni mimari çekirdek bazında %40 performans artışı getirecek.

Kullanıcı yeni mimarinin bu sonuçları SPEC testinde elde ettiğini belirtti. Eğer bu değer doğruysa, AMD, Zen mimarisi içerisinde tek bir nesildeki en büyük sıçramayı gerçekleştirmiş olacak. Bu büyüklükte bir sıçrama AMD Excavator'dan ilk nesil Zen mimarisine geçişte yaşanmıştı. Zen mimarisi %52'nin üzerinde performans artışı getirmişti.

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3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak

AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. İlk olarak, geliştirilmiş özelliklerle mevcut AM5 platformlarını hedef alacak masaüstü "Granite Ridge" ailesi gelecek.

Daha sonra, RDNA 3+ GPU'ya sahip ve 3 kat yüksek yapay zeka performansına sahip yeni bir NPU (Nöral işlem ünitesi) içeren mobil platformlara yönelik Strix Point APU'larını bekliyoruz. AMD ayrıca sunucu tabanlı EPYC serisini sırasıyla 128 ve 192'ye kadar çekirdek sunan yeni Zen 5 ve Zen 5C çekirdekleriyle güçlendirecek.

AMD'nin Zen 5 tabanlı işlemcilerinin 2024'ün ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. AMD'nin CEO'su Lisa Su, Haziran ayında Computex 24'ün açılış konuşmasını yapacak, dolayısıyla etkinlik sırasında Zen 5 ile ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz.

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AMD Zen 5, çekirdek bazında %40 performans artışı sunabilir!