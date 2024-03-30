AMD'nin Zen 5 mimarisi, çekirdek bazında %40 performans artışı sunabilir!

Kullanıcı yeni mimarinin bu sonuçları SPEC testinde elde ettiğini belirtti. Eğer bu değer doğruysa, AMD, Zen mimarisi içerisinde tek bir nesildeki en büyük sıçramayı gerçekleştirmiş olacak. Bu büyüklükte bir sıçrama AMD Excavator'dan ilk nesil Zen mimarisine geçişte yaşanmıştı. Zen mimarisi %52'nin üzerinde performans artışı getirmişti.
3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak
AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. İlk olarak, geliştirilmiş özelliklerle mevcut AM5 platformlarını hedef alacak masaüstü "Granite Ridge" ailesi gelecek.
Daha sonra, RDNA 3+ GPU'ya sahip ve 3 kat yüksek yapay zeka performansına sahip yeni bir NPU (Nöral işlem ünitesi) içeren mobil platformlara yönelik Strix Point APU'larını bekliyoruz. AMD ayrıca sunucu tabanlı EPYC serisini sırasıyla 128 ve 192'ye kadar çekirdek sunan yeni Zen 5 ve Zen 5C çekirdekleriyle güçlendirecek.
AMD'nin Zen 5 tabanlı işlemcilerinin 2024'ün ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. AMD'nin CEO'su Lisa Su, Haziran ayında Computex 24'ün açılış konuşmasını yapacak, dolayısıyla etkinlik sırasında Zen 5 ile ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz.Kaynakça https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-architecture-over-40-percent-faster-than-zen-4/ https://forums.anandtech.com/threads/zen-5-discussion-epyc-turin-and-strix-point-granite-ridge-ryzen-8000.2607350/page-312#post-41180149 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...