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    AMD'nin Zen 5 mimarisi, çekirdek bazında %40 performans artışı sunabilir!

    AMD'nin Zen 5 CPU çekirdek mimarisi, Zen 4 çekirdeğine göre %40 performans artışı ile Zen mimarisi içerisinde, tek bir nesildeki en büyük sıçramayı gerçekleştirebilir.
    AMD Zen 5, çekirdek bazında %40 performans artışı sunabilir! Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yakında gelecek olan Zen 5 CPU çekirdek mimarisi, Zen 4 çekirdeğine göre büyük performans kazanımları sunabilir. Anandtech forumunda @Kepler_L2 isimli kullanıcının iddiasına göre yeni mimari çekirdek bazında %40 performans artışı getirecek.

    Kullanıcı yeni mimarinin bu sonuçları SPEC testinde elde ettiğini belirtti. Eğer bu değer doğruysa, AMD, Zen mimarisi içerisinde tek bir nesildeki en büyük sıçramayı gerçekleştirmiş olacak. Bu büyüklükte bir sıçrama AMD Excavator'dan ilk nesil Zen mimarisine geçişte yaşanmıştı. Zen mimarisi %52'nin üzerinde performans artışı getirmişti.

    3 kat yüksek yapay zeka performansı sunacak

    AMD'nin Zen 5 çekirdek mimarisini en az üç CPU ailesinde tanıtması bekleniyor. İlk olarak, geliştirilmiş özelliklerle mevcut AM5 platformlarını hedef alacak masaüstü "Granite Ridge" ailesi gelecek.

    Daha sonra, RDNA 3+ GPU'ya sahip ve 3 kat yüksek yapay zeka performansına sahip yeni bir NPU (Nöral işlem ünitesi) içeren mobil platformlara yönelik Strix Point APU'larını bekliyoruz. AMD ayrıca sunucu tabanlı EPYC serisini sırasıyla 128 ve 192'ye kadar çekirdek sunan yeni Zen 5 ve Zen 5C çekirdekleriyle güçlendirecek.

    AMD'nin Zen 5 tabanlı işlemcilerinin 2024'ün ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. AMD'nin CEO'su Lisa Su, Haziran ayında Computex 24'ün açılış konuşmasını yapacak, dolayısıyla etkinlik sırasında Zen 5 ile ilgili daha fazla bilgi edinebiliriz.

    Kaynakça https://wccftech.com/amd-zen-5-cpu-core-architecture-over-40-percent-faster-than-zen-4/ https://forums.anandtech.com/threads/zen-5-discussion-epyc-turin-and-strix-point-granite-ridge-ryzen-8000.2607350/page-312#post-41180149
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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