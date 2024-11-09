AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak

CES 2027’de tanıtılacak
Bildiğiniz gibi, Zen 5 ailesindeki tüm işlemcileri henüz görmedik ancak Zen 6 tabanlı işlemcilerin bir süredir beklenenden daha erken çıkış yapacağı gündemde. Şimdilik, bu mimariye dayanan ürünlerin üretim süreçleri veya çıkış tarihini paylaşılmış değil. Ancak güveninir kaynaklardan sızıntılar duymaya devam ediyoruz.
Güvenilir sızıntı kaynağı @Kepler_L2’ye göre, AMD’nin Zen 6 mimarisi, 2026’nın son çeyreğinde veya CES 2027’de tanıtılacak. Ayrıca hem masaüstü hem de sunucu CPU'ların 32 çekirdeğe kadar tek bir CCD’de (çekirdek kompleksi) sunulacağı belirtiliyor. İlginç olan ise Zen 6'nın da AM5 soketi ile uyumlu olması, yani AMD’nin bu soketi üç nesil boyunca desteklemesi bekleniyor.
Ayrıca Zen 6, tek bir CCD’de daha fazla çekirdek barındıracak ilk AMD mimarisi olacak. Zen 5’te maksimum 8 çekirdek barındıran CCD yapısı, Zen 6’da 8, 16 ve 32 çekirdek seçeneklerine çıkacak. Özellikle sunucu işlemcilerinde bu çekirdek artışı, performansı ciddi şekilde yükseltecek. Zen 6 işlemcilerin performans ve verimlilik iyileştirmeleri için daha gelişmiş üretim teknolojilerinden faydalanacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl boyunca, Zen 5 tabanlı yeni X3D modelleriyle birlikte AM5 platformuna yönelik gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über