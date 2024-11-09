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    AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak

    AMD Zen 6 mimarisi için geri sayım resmen başladı. Gelecek nesil işlemciler, AM5 soketi ile uyumlu olacak ve 2026 sonunda piyasaya çıkacak. İşte tüm detaylar...
    AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak Tam Boyutta Gör
    AMD, geçtiğimiz ay Zen 6 ve Zen6c mimarileri için planlarını açıklamış ve bu duyuru da birçok söylentiyi beraberinde gitirmişti. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken "Medusa" kod adlı Zen 6 masaüstü İşlemciler için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni mimarinin 2026 sonu/2027 başında piyasaya sürülmeyi hedefliyor ve AM5 uyumluluğunu koruyacak.

    CES 2027’de tanıtılacak

    Bildiğiniz gibi, Zen 5 ailesindeki tüm işlemcileri henüz görmedik ancak Zen 6 tabanlı işlemcilerin bir süredir beklenenden daha erken çıkış yapacağı gündemde. Şimdilik, bu mimariye dayanan ürünlerin üretim süreçleri veya çıkış tarihini paylaşılmış değil. Ancak güveninir kaynaklardan sızıntılar duymaya devam ediyoruz. 

    Güvenilir sızıntı kaynağı @Kepler_L2’ye göre, AMD’nin Zen 6 mimarisi, 2026’nın son çeyreğinde veya CES 2027’de tanıtılacak. Ayrıca hem masaüstü hem de sunucu CPU'ların 32 çekirdeğe kadar tek bir CCD’de (çekirdek kompleksi) sunulacağı belirtiliyor. İlginç olan ise Zen 6'nın da AM5 soketi ile uyumlu olması, yani AMD’nin bu soketi üç nesil boyunca desteklemesi bekleniyor.

    AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak Tam Boyutta Gör
    Bu, özellikle AM5 platformuna yatırım yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj; zira Intel'in LGA 1851 platformunun kaç nesil destek sağlayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. AMD’nin Zen 6 sonrası AM5 soketini kullanmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Ancak DDR6 belleklerin en erken 2027’den önce piyasaya sürülmeyeceği düşünüldüğünde, mevcut bellek uyumluluğu konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacak.

    Ayrıca Zen 6, tek bir CCD’de daha fazla çekirdek barındıracak ilk AMD mimarisi olacak. Zen 5’te maksimum 8 çekirdek barındıran CCD yapısı, Zen 6’da 8, 16 ve 32 çekirdek seçeneklerine çıkacak. Özellikle sunucu işlemcilerinde bu çekirdek artışı, performansı ciddi şekilde yükseltecek. Zen 6 işlemcilerin performans ve verimlilik iyileştirmeleri için daha gelişmiş üretim teknolojilerinden faydalanacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl boyunca, Zen 5 tabanlı yeni X3D modelleriyle birlikte AM5 platformuna yönelik gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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