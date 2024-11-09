AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak

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Tam Boyutta Gör AMD, geçtiğimiz ay Zen 6 ve Zen6c mimarileri için planlarını açıklamış ve bu duyuru da birçok söylentiyi beraberinde gitirmişti. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken "Medusa" kod adlı Zen 6 masaüstü İşlemciler için bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni mimarinin 2026 sonu/2027 başında piyasaya sürülmeyi hedefliyor ve AM5 uyumluluğunu koruyacak.

CES 2027’de tanıtılacak

Bildiğiniz gibi, Zen 5 ailesindeki tüm işlemcileri henüz görmedik ancak Zen 6 tabanlı işlemcilerin bir süredir beklenenden daha erken çıkış yapacağı gündemde. Şimdilik, bu mimariye dayanan ürünlerin üretim süreçleri veya çıkış tarihini paylaşılmış değil. Ancak güveninir kaynaklardan sızıntılar duymaya devam ediyoruz.

Güvenilir sızıntı kaynağı @Kepler_L2’ye göre, AMD’nin Zen 6 mimarisi, 2026’nın son çeyreğinde veya CES 2027’de tanıtılacak. Ayrıca hem masaüstü hem de sunucu CPU'ların 32 çekirdeğe kadar tek bir CCD’de (çekirdek kompleksi) sunulacağı belirtiliyor. İlginç olan ise Zen 6'nın da AM5 soketi ile uyumlu olması, yani AMD’nin bu soketi üç nesil boyunca desteklemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu, özellikle AM5 platformuna yatırım yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj; zira Intel'in LGA 1851 platformunun kaç nesil destek sağlayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. AMD’nin Zen 6 sonrası AM5 soketini kullanmaya devam edip etmeyeceği ise belirsiz. Ancak DDR6 belleklerin en erken 2027’den önce piyasaya sürülmeyeceği düşünüldüğünde, mevcut bellek uyumluluğu konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacak.

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Ayrıca Zen 6, tek bir CCD’de daha fazla çekirdek barındıracak ilk AMD mimarisi olacak. Zen 5’te maksimum 8 çekirdek barındıran CCD yapısı, Zen 6’da 8, 16 ve 32 çekirdek seçeneklerine çıkacak. Özellikle sunucu işlemcilerinde bu çekirdek artışı, performansı ciddi şekilde yükseltecek. Zen 6 işlemcilerin performans ve verimlilik iyileştirmeleri için daha gelişmiş üretim teknolojilerinden faydalanacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl boyunca, Zen 5 tabanlı yeni X3D modelleriyle birlikte AM5 platformuna yönelik gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.

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AMD Zen 6 işlemciler için tarih verildi: AM5 uyumlu olacak