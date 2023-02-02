Amiral gemisi Xiaomi Pad 6 serisinin özellikleri belli oldu

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro özellikleri belli oldu
Kaynağa göre Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, 2.880 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekrana sahip olacak. Her iki cihaz da 120 veya 144 Hz yenileme hızı sunacak ve HDR10+, Dolby Vision desteğiyle gelecek. Bununla birlikte cihazların LCD mi yoksa AMOLED panel mi kullanacağı henüz açıklanmadı. Ancak önceki sızıntılar, Pro modelin bir AMOLED panele sahip olacağını gösteriyor.
Teknik tarafta Xiaomi Pad 6 Snapdragon 870, Pad 6 Pro ise Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Buna ek olarak her iki modelin de 12 GB RAM, 512 GB dahili depolama ve 67W hızlı şarj desteği ile donatılacak. Sızıntı ayrıca, Xiaomi Pad 6 serisinin selefinde bulunmayan bir parmak izi sensörü ile geleceğini söylüyor.
Xiaomi Pad 6 serisinin diğer öne çıkan özellikleri arasında dört hoparlörlü ses kurulumu, NFC, çift arka kamera, kalem ve klavye desteği yer alıyor. Cihazlar hakkında tüm ayrıntıların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?