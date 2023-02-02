Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinden oluşacak Xiaomi Pad 6 serisinin 2023'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hatırlayacak olursak her iki cihaz, geçtiğimiz ay MIUI veri tabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi de Digital Chat Station, Xioami Pad 6 ve Pad 6 Pro'nun temel özelliklerini paylaştı.

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro özellikleri belli oldu

Kaynağa göre Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro, 2.880 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip 11 inçlik bir ekrana sahip olacak. Her iki cihaz da 120 veya 144 Hz yenileme hızı sunacak ve HDR10+, Dolby Vision desteğiyle gelecek. Bununla birlikte cihazların LCD mi yoksa AMOLED panel mi kullanacağı henüz açıklanmadı. Ancak önceki sızıntılar, Pro modelin bir AMOLED panele sahip olacağını gösteriyor.

Teknik tarafta Xiaomi Pad 6 Snapdragon 870, Pad 6 Pro ise Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek. Buna ek olarak her iki modelin de 12 GB RAM, 512 GB dahili depolama ve 67W hızlı şarj desteği ile donatılacak. Sızıntı ayrıca, Xiaomi Pad 6 serisinin selefinde bulunmayan bir parmak izi sensörü ile geleceğini söylüyor.

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Xiaomi Pad 6 serisinin diğer öne çıkan özellikleri arasında dört hoparlörlü ses kurulumu, NFC, çift arka kamera, kalem ve klavye desteği yer alıyor. Cihazlar hakkında tüm ayrıntıların önümüzdeki haftalarda açıklanacağını düşünüyoruz.

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Amiral gemisi Xiaomi Pad 6 serisinin özellikleri belli oldu