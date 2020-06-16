Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak

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Yıl sonuna doğru PlayStation 5 ve Xbox Series X olmak üzere iki yeni nesil konsol satışa sunulacak. Analistler şimdiden birinciliği Japon şirkete vermiş durumdalar.

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Ampere Analysis uzmanları 2020 sonuna kadar kadar Sony'nin yaklaşık 4.6 milyon yeni konsol satabileceğine inanıyor. Analistlere göre Microsoft sadece 3.3 milyon yeni Xbox satabilecek.

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Dört yıllık tahminlerde PS5 açık ara önde

Analiz firması ayrıca önümüzdeki dört yıl için de bir tahminde bulundu. 2024'ün sonu itibarıyla Sony'nin yaklaşık 66 milyon PlayStation 5 satacağı öngörülüyor. Buna karşın Xbox Series X satışları 37 milyona ulaşacak.

Mevcut nesilde ise 110 milyondan fazla PlayStation 4 satmayı başaran Sony, savaşın galibi konumunda. Microsoft, Xbox One'ın tam satış rakamlarını açıklamıyor ancak gelen bilgilere göre şirket 60-70 milyon arasında bir konsol satışı gerçekleştirdi.

https://gamerant.com/playstation-5-xbox-series-x-sales

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