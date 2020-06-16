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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak

    PlayStation 5 ve Xbox Series X henüz piyasaya sürülmemiş olsa da analistler yeni nesil konsol savaşının galibini belirlemiş durumdalar. Uzmanlar, Sony'nin Microsoft'u alt edeceği görüşünde.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak
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    Yıl sonuna doğru PlayStation 5 ve Xbox Series X olmak üzere iki yeni nesil konsol satışa sunulacak. Analistler şimdiden birinciliği Japon şirkete vermiş durumdalar.

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    Ampere Analysis uzmanları 2020 sonuna kadar kadar Sony'nin yaklaşık 4.6 milyon yeni konsol satabileceğine inanıyor. Analistlere göre Microsoft sadece 3.3 milyon yeni Xbox satabilecek.

    Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak
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    Dört yıllık tahminlerde PS5 açık ara önde

    Analiz firması ayrıca önümüzdeki dört yıl için de bir tahminde bulundu. 2024'ün sonu itibarıyla Sony'nin yaklaşık 66 milyon PlayStation 5 satacağı öngörülüyor. Buna karşın Xbox Series X satışları 37 milyona ulaşacak.

    Mevcut nesilde ise 110 milyondan fazla PlayStation 4 satmayı başaran Sony, savaşın galibi konumunda. Microsoft, Xbox One'ın tam satış rakamlarını açıklamıyor ancak gelen bilgilere göre şirket 60-70 milyon arasında bir konsol satışı gerçekleştirdi.



    https://gamerant.com/playstation-5-xbox-series-x-sales Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    qoqoCAN (qoqo CAN) 7 dk.
    daha elinize alıp kullanmadınız, neyin galibini seçiyorsunuz ?
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    DH Misafiri 21 dk.
    Xbox The Last of Us 2, Ghost of Tsushima'yı geçemeyip hüsran olacak. PS5 de son darbeyi indirecek. Ayrıca PS5'i yana yatırıp her yere sığdırabilirsiniz, xbox aşırı kalın :((
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    animant (Berk Karaağaç) 40 dk.
    2020 yılı içerisinde PS5'in daha fazla satması normal olmaz mı zaten? PS4 yarışı kazandı daha çok para yatırdı gayet normal. Zaman geçtikçe dengeler değişebilir, ki umarım da değişir. Rekabet'in yok olmasını kimse istemez! Rekabet sayesinde oynadığımız oyunları oynuyoruz, ucuza(!) oynuyoruz. Rekabet tüketiciye yarar. Umarım baş başa giderler ileriki dönemlerde :)
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    Denorath 40 dk.
    Yani bu kadar insan kütüphanesindeki onca oyunu bırakıp yeni bir konsola geçmek istemez. Bir de PS5’in VR gibi ayırt edici bir özelliği de olacak. Sanırım Microsoft VR konusuna ilgi duymadıklarını söylemişti diye hatırlıyorum.
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