Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak

Yıl sonuna doğru PlayStation 5 ve Xbox Series X olmak üzere iki yeni nesil konsol satışa sunulacak. Analistler şimdiden birinciliği Japon şirkete vermiş durumdalar.İlginizi Çekebilir PlayStation 5 ve Xbox Series X'in çıkışı 2021'e ertelenebilir
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Ampere Analysis uzmanları 2020 sonuna kadar kadar Sony'nin yaklaşık 4.6 milyon yeni konsol satabileceğine inanıyor. Analistlere göre Microsoft sadece 3.3 milyon yeni Xbox satabilecek.
Dört yıllık tahminlerde PS5 açık ara önde
Analiz firması ayrıca önümüzdeki dört yıl için de bir tahminde bulundu. 2024'ün sonu itibarıyla Sony'nin yaklaşık 66 milyon PlayStation 5 satacağı öngörülüyor. Buna karşın Xbox Series X satışları 37 milyona ulaşacak.
Mevcut nesilde ise 110 milyondan fazla PlayStation 4 satmayı başaran Sony, savaşın galibi konumunda. Microsoft, Xbox One'ın tam satış rakamlarını açıklamıyor ancak gelen bilgilere göre şirket 60-70 milyon arasında bir konsol satışı gerçekleştirdi.
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